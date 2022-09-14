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Барса снова проиграла Баварии, Ливерпуль дожал Аякс, полный провал Атлетико. Главные новости за 13 сентября

Общие новости
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UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 13 сентября

Барса снова проиграла Баварии, Ливерпуль дожал Аякс, полный провал Атлетико. Главные новости за 13 сентября

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

"Бавария" в очередной раз победила "Барселону" в ЛЧ

На сей раз Роберт Левандовский уже играл в сине-гранатовой футболке, но "Барсе" и это не помогло. По ходу игры поляк запорол пару верных шансов, его примеру последовал Педри, а вот немцы били хоть и реже, зато точнее - 2:0. У Хави еще много работы - прежде всего, над концентрацией в отборе и возле чужих ворот.

"Ливерпуль" еле справился с "Аяксом" на последних минутах

Выстраданные три очка. "Ливерпуль" наконец заиграл интенсивно, но "Аякс" не сдавался и эффективно контратаковал - как следствие, определение победителя отложили до последних минут, и там Блинд промазал, а вот Матип пробил в цель. Для Юргена Клоппа это невероятно важная победа после ряда осечек, среди которых 1:4 в Неаполе на "Диего Марадона".

Остальная ЛЧ: успех "Интера, провалы "Атлетико", "Порту" и "Тоттенхэма"

"Интер" даже проведя ротацию не испытал проблем в Пльзени - у Джеко гол и ассист (2:0). У других вчерашних фаворитов все вышло куда хуже. Так, "Атлетико" в Леверкузене по всем статьям уступил "Байеру", так и не создав толкового момента (2:0). "Порту" вообще рассыпался перед "Брюгге" (0:4) - жаль, наши Соболь и Яремчук вышли на поле слишком поздно. Ну, и еще отмечаем проблемы "Тоттенхэма", который пропустил дважды от "Спортинга" (0:2).

Шотландия сыграет с Украиной в Лиге наций без своей главной звезды

Эндрю Робертсон, капитан и лидер "Тартановой армии", не попал в заявку сборной на следующие матчи Лиги наций из-за повреждения. Таким образом, игры Шотландии против Украины 21 и 27 сентября он пропустит, и для наших это хорошая новость. Кроме того, у "Скоттов" травмированы защитники Джон Суттар, Лиам Купер и голкипер Росс Стюарт, но это уже не так заметно.

Ракицкий провалил еще один тур турецкой Суперлиги

Помните такого, правда же? Отбыв дисквалификацию за удаление, Ярослав вернулся в основу "Адана Демирспора", чтобы в матче против чемпиона - "Трабзонспора" - привезти на свои ворота пенальти и заработать самую низкую оценку в команде от Whoscored. К счастью, партнеры по атаке в этот вечер были хороши и вырвали победу - 3:2.

Аутсайдеры Серии А и Бундеслиги синхронно уволили тренеров

Во-первых, "Монца", набравшая 1 очко в 6 стартовых турах чемпионата, уволила Джованни Строппу, с которым впервые в истории поднялась в элиту. Увы, новый уровень специалист не потянул - да и менеджмент, судя по качеству состава, тоже. Во-вторых, без тренера остался "Бохум" Ивана Ордеца; там все еще хуже - 0 баллов после 6 туров Бундеслиги.

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