Барса снова проиграла Баварии, Ливерпуль дожал Аякс, полный провал Атлетико. Главные новости за 13 сентября

На сей раз Роберт Левандовский уже играл в сине-гранатовой футболке, но "Барсе" и это не помогло. По ходу игры поляк запорол пару верных шансов, его примеру последовал Педри, а вот немцы били хоть и реже, зато точнее - 2:0. У Хави еще много работы - прежде всего, над концентрацией в отборе и возле чужих ворот.

Выстраданные три очка. "Ливерпуль" наконец заиграл интенсивно, но "Аякс" не сдавался и эффективно контратаковал - как следствие, определение победителя отложили до последних минут, и там Блинд промазал, а вот Матип пробил в цель. Для Юргена Клоппа это невероятно важная победа после ряда осечек, среди которых 1:4 в Неаполе на "Диего Марадона".

"Интер" даже проведя ротацию не испытал проблем в Пльзени - у Джеко гол и ассист (2:0). У других вчерашних фаворитов все вышло куда хуже. Так, "Атлетико" в Леверкузене по всем статьям уступил "Байеру", так и не создав толкового момента (2:0). "Порту" вообще рассыпался перед "Брюгге" (0:4) - жаль, наши Соболь и Яремчук вышли на поле слишком поздно. Ну, и еще отмечаем проблемы "Тоттенхэма", который пропустил дважды от "Спортинга" (0:2).

Эндрю Робертсон, капитан и лидер "Тартановой армии", не попал в заявку сборной на следующие матчи Лиги наций из-за повреждения. Таким образом, игры Шотландии против Украины 21 и 27 сентября он пропустит, и для наших это хорошая новость. Кроме того, у "Скоттов" травмированы защитники Джон Суттар, Лиам Купер и голкипер Росс Стюарт, но это уже не так заметно.

Помните такого, правда же? Отбыв дисквалификацию за удаление, Ярослав вернулся в основу "Адана Демирспора", чтобы в матче против чемпиона - "Трабзонспора" - привезти на свои ворота пенальти и заработать самую низкую оценку в команде от Whoscored. К счастью, партнеры по атаке в этот вечер были хороши и вырвали победу - 3:2.

Во-первых, "Монца", набравшая 1 очко в 6 стартовых турах чемпионата, уволила Джованни Строппу, с которым впервые в истории поднялась в элиту. Увы, новый уровень специалист не потянул - да и менеджмент, судя по качеству состава, тоже. Во-вторых, без тренера остался "Бохум" Ивана Ордеца; там все еще хуже - 0 баллов после 6 туров Бундеслиги.