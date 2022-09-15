Свершения Мудрика в ЛЧ, новый контракт Гави и будущее Месси. Главные новости за 14 сентября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 14 сентября.

"Шахтёр" добыл ничью с "Селтиком" во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов. Номинально домашний поединок "горняков" в Варшаве завершился со счётом 1:1. В первом тайме шотландцы повели после автогола Артёма Бондаренко, но затем Михаил Мудрик сравнял счёт. У Мудрика теперь 2+2 по голам и ассистам в 2 матчах. "Шахтёр" с 4 очками остаётся на втором месте в группе F. "Селтик" отстаёт на три пункта. Квартет возглавляет "Реал" после победы на "РБ Лейпциг" (2:0).

"Манчестер Сити" добыл вторую победу в Лиге Чемпионов, совершив камбек в матче с "Боруссией" Дортмунд (2:1). После слабого часа игры от команды Хосепа Гвардиолы гости вели благодаря мячу Джуда Беллингема. Но в последние 10 минут "горожане" вырвали 3 очка. Сначала Джон Стоунз сравнял счёт дальний ударом, а затем Эрлинг Холанд великолепным акробатическим ударом вывел свою новую команду вперёд. "Сити" первый с 6 очками, у БД – 3 пункта и второе место.

"Ювентус" потерпел очередное фиаско в Лиге Чемпионов. Вслед за поражением в Париже (2:1) в первом туре команда Макса Аллегри провалилась в домашней игре против "Бенфики". После гола Аркадиуша Милика "старая синьора" упустила перевес перед перерывом – Жоау Мариу реализовал пенальти на 43-й минуте. На старте второго тайма экс-горняк Давид Нерес забил победный мяч для Лиссабона. В параллельном матче группы H "ПСЖ" на выезде разобрался с "Маккаби" (1:3) благодаря мячам Месси, Мбаппе и Неймара, возглавил квартет.

"Барселоне" удалось договориться о новом соглашении с Гави. Новый контракт с 18-летним вундеркиндом рассчитан до 2026 года. Клаусула составила 1 миллиард евро. Гави дебютировал за "Барсу" в прошлом сезоне, сходу застолбив за собой место в центре поля. На счету хавбека 53 матча в составе "блауграны". Предыдущий договор истекал в конце сезона. Напомним, в 2023-м году завершатся действующие контракты Серхио Бускетса и Серхи Роберто.

"ПСЖ" рассматривает возможность продлить контракты Лионеля Месси и Серхио Рамоса, сообщает журналист Адриен Гренье со ссылкой на Фабриса Хоукинса. Переговоры могут начаться после чемпионата мира в декабре. У Лионеля Месси и Серхио Рамоса контракты рассчитаны до лета 2023 года, то есть игроки уже зимой смогут вести переговоры с другими клубами. При этом в контракте аргентинца прописана возможность продления ещё на год, но при каких обстоятельствах этот пункт может быть активирован доподлинно неизвестно. В этом сезоне Месси забил 5 голов и отдал 8 ассистов в 10 матчах за Париж.