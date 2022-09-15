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Известный английский тренер нашел работу в Греции

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Алан Пардью попробует свои силы в греческой Суперлиге

Известный английский тренер нашел работу в Греции

Фото: arisfc.com.gr

Новина українською

"Арис" на своем официальном сайте объявил о назначении Алана Пардью на должность главного тренера команды. 61-летний специалист заключил однолетний контракт с греческим клубом. Договор также включает опцию продления еще на один сезон.

Предыдущим местом работы английского наставника был софийский "ЦСКА". В болгарском клубе он проработал всего 34 дня. Причиной ухода стало поведение болельщиков команды, которые закидали темнокожих игроков бананами.

Ранее Пардью также работал с "Редингом", "Вест Хэмом", "Чарльтоном", "Саутгемптоном", "Ньюкаслом", "Кристалл Пэлас", "Вест-Бромвич Альбион" и "АДО Дэн Гаг".

После 4-х туров "Арис" занимает шестую строчку в греческой Суперлиге, имея в своем активе 7 зачетных пунктов.

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В статье: Алан Пардью Арис (Салоники)
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Источник:
arisfc.com.gr

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