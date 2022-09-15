Известный английский тренер нашел работу в Греции
Алан Пардью попробует свои силы в греческой Суперлиге
Фото: arisfc.com.gr
"Арис" на своем официальном сайте объявил о назначении Алана Пардью на должность главного тренера команды. 61-летний специалист заключил однолетний контракт с греческим клубом. Договор также включает опцию продления еще на один сезон.
Предыдущим местом работы английского наставника был софийский "ЦСКА". В болгарском клубе он проработал всего 34 дня. Причиной ухода стало поведение болельщиков команды, которые закидали темнокожих игроков бананами.
Ранее Пардью также работал с "Редингом", "Вест Хэмом", "Чарльтоном", "Саутгемптоном", "Ньюкаслом", "Кристалл Пэлас", "Вест-Бромвич Альбион" и "АДО Дэн Гаг".
После 4-х туров "Арис" занимает шестую строчку в греческой Суперлиге, имея в своем активе 7 зачетных пунктов.
????WELCOME TO #ARISFAMILY— ARIS F.C. / ΠΑΕ ΑΡΗΣ (@ARIS__FC) September 14, 2022
COACH…
????????#ARISFC #AlanPardew#ARISFamily pic.twitter.com/zdpK59ELfo
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