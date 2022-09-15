Вратарь сборной Боснии: Ни один игрок, которого пригласят на матч, не поедет в россию. Мы столкнулись с невероятной ситуацией

Вратарь "Коньяспора" и сборной Боснии и Герцеговины Ибрахим Шехич высказался по поводу ноябрьского товарищеского матча со сборной россии. "Я чувствую себя ужасно, честно", – приводит его слова Sport Avaz.

"Если честно, я не могу поверить, что нам поставили эту игру за две недели до решающего матча в Лиге наций (речь о матче с Черногорией, который назначен на 23 ноября – прим. ред.). Вместо того, чтобы сконцентрироваться на игре против Черногории, мы столкнулись с невероятной ситуацией.

Я чувствую себя ужасно, честно. Принимая это решение, о футболе не думали. Кто-то просто хотел внести противоречия. Жаль.

Могу заверить вас, что ни один игрок, которого пригласят на матч, не поедет в россию. Даже если бы кто-то из нас захотел это сделать, клубы не позволили, так как клубы не обязаны отпускать игроков на товарищеские матчи. Особенно учитывая тот факт, что ни ФИФА, ни УЕФА не могут гарантировать, что в россии будет безопасно", – сказал Шехич.