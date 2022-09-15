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В Хорватии болельщик выстрелил по игрокам из гранатомета. Его уже арестовали

Общие новости
(1 голосов)

К счастью, все целы

В Хорватии болельщик выстрелил по игрокам из гранатомета. Его уже арестовали

Скрин: 24sata.hr

Новина українською

Воскресный матч одной из региональных хорватских лиг между "Плитвице" и "Соколацом" (1:4) едва не завершился трагедией.

Во время игры 26-летний "фанат" пальнул в сторону запасных с неизвестного огнестрельного оружия. Большинство СМИ сходятся на том, что это был ручной противотанковый гранатомет M80 Zolja.

Снаряд в итоге взорвался в непосредственной близости к игрокам, но, к счастью, все остались живы. Преступника арестовали сегодня, 15 сентября; дома у него нашли еще снаряды и теперь обвиняют по двум статьям УК.

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В статье: чемпионат Хорватии криминал
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Источник:
24sata.hr

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Комментарии (1)
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zhytomircity (Житомир)
15.09.2022 в 17:23
Якась пукалка.
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