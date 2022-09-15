В Хорватии болельщик выстрелил по игрокам из гранатомета. Его уже арестовали

Воскресный матч одной из региональных хорватских лиг между "Плитвице" и "Соколацом" (1:4) едва не завершился трагедией.

Во время игры 26-летний "фанат" пальнул в сторону запасных с неизвестного огнестрельного оружия. Большинство СМИ сходятся на том, что это был ручной противотанковый гранатомет M80 Zolja.

Снаряд в итоге взорвался в непосредственной близости к игрокам, но, к счастью, все остались живы. Преступника арестовали сегодня, 15 сентября; дома у него нашли еще снаряды и теперь обвиняют по двум статьям УК.