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Лучший нападающий Израиля может завершить карьеру в сборной. Ему не разрешают ночевать перед матчами самому

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Нельзя сделать исключение?

Лучший нападающий Израиля может завершить карьеру в сборной. Ему не разрешают ночевать перед матчами самому

Фото: www.instagram.com/p/CihfJOdqrZO/

Новина українською

Нападающий "Маккаби" Тель-Авив и сборной Израиля Эран Захави отказался от вызова в сборную. Об этом он сообщил в своем инстаграм. Руководство запретило ему жить в номере в отеле самому.

Новые спортивный директор сборной и тренер хотят, чтобы молодые футболисты жили вместе с опытными и не готовы делать исключение для Захави.

Игрок рассказал, что последние годы перед каждым матчем или тренировкой он ложиться и встает очень рано, сутра проводит ритуал с молитвой. Совместное проживание, в таком случае, доставит дискомфорт как ему, так и игрокам, которые живут с ним.

Футболист заявил, что может даже завершить карьеру в сборной.

Отметим, что после заявления в СМИ появилась информация, что Федерация может разрешить проживать игрокам у которых более 60 матчей за сборную самим. У Эрана 70 выступлений за национальную команду.

Эран лучший бомбардир в истории сборной Израиля с 33 голами. У ближайшего преследователя (из действующих игроков) – 17 голов.

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В статье: Израиль Эран Захави
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