Лучший нападающий Израиля может завершить карьеру в сборной. Ему не разрешают ночевать перед матчами самому
Нельзя сделать исключение?
Фото: www.instagram.com/p/CihfJOdqrZO/
Нападающий "Маккаби" Тель-Авив и сборной Израиля Эран Захави отказался от вызова в сборную. Об этом он сообщил в своем инстаграм. Руководство запретило ему жить в номере в отеле самому.
Новые спортивный директор сборной и тренер хотят, чтобы молодые футболисты жили вместе с опытными и не готовы делать исключение для Захави.
Игрок рассказал, что последние годы перед каждым матчем или тренировкой он ложиться и встает очень рано, сутра проводит ритуал с молитвой. Совместное проживание, в таком случае, доставит дискомфорт как ему, так и игрокам, которые живут с ним.
Футболист заявил, что может даже завершить карьеру в сборной.
Отметим, что после заявления в СМИ появилась информация, что Федерация может разрешить проживать игрокам у которых более 60 матчей за сборную самим. У Эрана 70 выступлений за национальную команду.
Эран лучший бомбардир в истории сборной Израиля с 33 голами. У ближайшего преследователя (из действующих игроков) – 17 голов.
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