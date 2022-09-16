Состоялись полуфиналы футзальной Финалиссимы – в воскресенье трофей разыграют испанцы и португальцы
Финал уже через несколько дней
УЕФА
15 сентября сборная Португалии по футзалу одолела в полуфинале Финалиссимы-2022 команду Парагвая со счетом 2:1. Вчера же, 16 сентября, Аргентина уступила национальной команде Испании с разгромным цифрами на табло – 0:3.
Матч за третье место между Аргентиной и Парагваем состоится 18 сентября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени. Финал турнира пройдет тоже 18-го числа, начало – в 22:45 по Киеву.
???? Presenting: your first-ever #FutsalFinalissima final!— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) September 16, 2022
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Monday 19 September 00:45 CEST
Who ya got????? pic.twitter.com/JQZCpd8iNY
Futsal Finalissima 2022 – первый международный чемпионат по футзалу, организованный УЕФА и КОНМЕБОЛ. Он проходит в спортивном комплексе "Мэри Теран де Вейс" в Буэнос-Айресе.
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