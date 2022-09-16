Двукратный победитель Лиги чемпионов перешел в греческий клуб
Хамес Родригес вернулся в европейский футбол
Фото: olympiacos.org
Колумбийский полузащитник Хамес Родригес перешел в "Олимпиакос", сообщает пресс-служба греческого клуба.
Детали трудового соглашения не афишируются. По данным Transfermarkt, хавбек расторг контракт с "Аль-Райяном". Это означает, что Хамес, скорее всего, присоединился к новому клубу на правах свободного агента. В прошлом сезоне он провел 14 матчей, забил 5 голов и отдал 7 голевых передач.
Хамес Родригес хорошо известен по выступлению за мадридский "Реал". В составе испанского клуба он дважды выигрывал Лигу чемпионов. Кроме "сливочных", он также играл за "Порту", "Монако", "Баварию" и "Эвертон".
HE IS HERE! Welcome James Rodríguez to Olympiacos and Piraeus! ????⚪️ @jamesdrodriguez #Olympiacos #JamesRodriguez #WelcomeJames #JR10 #Football #Piraeus #Greece #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/OITAfiONyk— Olympiacos FC (47????) (@olympiacosfc) September 15, 2022
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