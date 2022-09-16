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Двукратный победитель Лиги чемпионов перешел в греческий клуб

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Хамес Родригес вернулся в европейский футбол

Двукратный победитель Лиги чемпионов перешел в греческий клуб

Фото: olympiacos.org

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Колумбийский полузащитник Хамес Родригес перешел в "Олимпиакос", сообщает пресс-служба греческого клуба.

Детали трудового соглашения не афишируются. По данным Transfermarkt, хавбек расторг контракт с "Аль-Райяном". Это означает, что Хамес, скорее всего, присоединился к новому клубу на правах свободного агента. В прошлом сезоне он провел 14 матчей, забил 5 голов и отдал 7 голевых передач.

Хамес Родригес хорошо известен по выступлению за мадридский "Реал". В составе испанского клуба он дважды выигрывал Лигу чемпионов. Кроме "сливочных", он также играл за "Порту", "Монако", "Баварию" и "Эвертон".

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Хамес Родригес
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Источник:
olympiacos.org

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