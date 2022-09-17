Министр внутренних дел Германии призвала исключить Россию и Беларусь из отбора на Евро-2024

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, отвечающая за развитие спорта, призвала к исключению сборных России и Беларуси из отбора на Евро-2024. Свое заявление она изложила в письме к президенту УЕФА Александру Чеферину.

Согласно DER SPIEGEL, в тексте она призывает "исключить из всех международных футбольных игр и турниров не только Россию, которая развязала агрессивную войну, нарушающую международное право, но также и Беларусь, как ключевого союзника российского правительства".

Фезер заявляет, что на этом нельзя останавливаться, и что "российские и белорусские чиновники должны быть отстранены от влиятельных органов международных спортивных ассоциаций". Что футбол должен "оправдать свою важную роль и продемонстрировать единство против этой формы нарушения прав человека". Что "все виновные должны быть лишены всякой возможности заниматься спортом, оказывать влияние или представлять себя каким-либо другим образом".