Министр внутренних дел Германии призвала исключить Россию и Беларусь из отбора на Евро-2024
Нэнси Фезер призывает УЕФА к действиям перед жеребьевкой отбора
Фото: Кабінет Міністрів України
Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, отвечающая за развитие спорта, призвала к исключению сборных России и Беларуси из отбора на Евро-2024. Свое заявление она изложила в письме к президенту УЕФА Александру Чеферину.
Согласно DER SPIEGEL, в тексте она призывает "исключить из всех международных футбольных игр и турниров не только Россию, которая развязала агрессивную войну, нарушающую международное право, но также и Беларусь, как ключевого союзника российского правительства".
Фезер заявляет, что на этом нельзя останавливаться, и что "российские и белорусские чиновники должны быть отстранены от влиятельных органов международных спортивных ассоциаций". Что футбол должен "оправдать свою важную роль и продемонстрировать единство против этой формы нарушения прав человека". Что "все виновные должны быть лишены всякой возможности заниматься спортом, оказывать влияние или представлять себя каким-либо другим образом".
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