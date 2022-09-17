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Александр Хацкевич будет тренировать кипрский Кармиотис

Общие новости
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Бывший тренер Динамо не работал с марта 2021 года

Александр Хацкевич будет тренировать кипрский Кармиотис

Фото: shakhtar.com

UA-Футбол
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Белорусский тренер Александр Хацкевич близок к назначению на должность главного тренера кипрского клуба "Кармиотис". По информации издания Goal Cyprus, коуч уже находится в стране и ведет переговоры с администрацией клуба.

Как сообщается, стороны планируют заключить контракт уже в ближайшие несколько часов. Клуб-новичок высшей лиги Кипра расстался с чешским тренером Душаном Угриным-младшим. На данный момент "Кармиотис" идет на 12 месте из 14.

После работы в киевском "Динамо" с 2017 по 2019 годы, Хацкевич возглавил волгоградский "Ротор". С клубом он выиграл второй дивизион чемпионата России, но в марте 2021 года ушел с должности.

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В статье: Александр Хацкевич чемпионат Кипра
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