Александр Хацкевич будет тренировать кипрский Кармиотис

Белорусский тренер Александр Хацкевич близок к назначению на должность главного тренера кипрского клуба "Кармиотис". По информации издания Goal Cyprus, коуч уже находится в стране и ведет переговоры с администрацией клуба.

Как сообщается, стороны планируют заключить контракт уже в ближайшие несколько часов. Клуб-новичок высшей лиги Кипра расстался с чешским тренером Душаном Угриным-младшим. На данный момент "Кармиотис" идет на 12 месте из 14.

После работы в киевском "Динамо" с 2017 по 2019 годы, Хацкевич возглавил волгоградский "Ротор". С клубом он выиграл второй дивизион чемпионата России, но в марте 2021 года ушел с должности.