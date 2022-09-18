Мбаппе – самый высокооплачиваемый футболист мира. Роналду и Месси – в тройке

Ресурс Sportico опубликовал список самых высокооплачиваемых футболистов планеты. Этот портал специализируется на освещении спортивного бизнеса.

Во внимание взяли зарплату и рекламные контракты игроков по состоянию на сезон 22/23 гг.

Больше всего среди этой десятки представителей "Пари Сен-Жермен" - трое. Если учесть чемпионаты, то четверо футболистов выступают в АПЛ.

В общем, этот список выглядит следующим образом: