Мбаппе – самый высокооплачиваемый футболист мира. Роналду и Месси – в тройке
Сотни миллионов долларов в год
Фото: twitter.com/PSG_inside
Ресурс Sportico опубликовал список самых высокооплачиваемых футболистов планеты. Этот портал специализируется на освещении спортивного бизнеса.
Во внимание взяли зарплату и рекламные контракты игроков по состоянию на сезон 22/23 гг.
Больше всего среди этой десятки представителей "Пари Сен-Жермен" - трое. Если учесть чемпионаты, то четверо футболистов выступают в АПЛ.
В общем, этот список выглядит следующим образом:
- 1. Килиан Мбаппе (ПСЖ), 125 млн долларов (105 млн зарплата, 20 млн доходов от рекламы);
- 2. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), 113 млн долларов (53+60);
- 3. Лионель Месси (ПСЖ), 110 млн долларов (62+48);
- 4. Неймар (ПСЖ), 91 млн долларов (56+35);
- 5. Мохамед Салах (“Ливерпуль”), 39,5 млн долларов (24,5+15);
- 6. Эден Азар ("Реал"), 31,3 млн долларов (28,6+2,5);
- 7. Андрес Иньеста (“Висел Кобе”), 30 млн (23+7);
- 8. Рахим Стерлинг ("Челси"), 29,4 млн (21,4+8);
- 9. Кевин Де Брюйне (“Манчестер Сити”), 29 млн (25,5+3,5);
- 10. Антуан Гризман (“Атлетико”), 27,5 млн (22+5,5).
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Источник:Sportico
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Комментарии (1)
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Ігнатенко
18.09.2022 в 16:41
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