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Хацкевич возглавил клуб из чемпионата Кипра

Общие новости
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12-е место в таблице

Хацкевич возглавил клуб из чемпионата Кипра

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич нашел новое рабочее место.

В этот раз белорусский специалист продолжит тренерскую карьеру в чемпионате Кипра, в частности в ФК "Кармиотисса". Условия контракта кипрского клуба и 48-летнего коуча пока неизвестно.

На данный момент, после 4 туров национального первенства "Кармиотисса" занимает 12-ю позицию в турнирной таблице.

Напомним, последнее место работы Хацкевича был российский "Ротор", который Александр покинул в марте прошлого года.

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В статье: Александр Хацкевич
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Источник:
ФК "Кармиотисса"

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