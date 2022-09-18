Хацкевич возглавил клуб из чемпионата Кипра

Экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич нашел новое рабочее место.

В этот раз белорусский специалист продолжит тренерскую карьеру в чемпионате Кипра, в частности в ФК "Кармиотисса". Условия контракта кипрского клуба и 48-летнего коуча пока неизвестно.

На данный момент, после 4 туров национального первенства "Кармиотисса" занимает 12-ю позицию в турнирной таблице.

Напомним, последнее место работы Хацкевича был российский "Ротор", который Александр покинул в марте прошлого года.