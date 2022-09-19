Транслятор для сборной, ситуация с Соболем, победа Реала в дерби. Главные новости за 18 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 18 сентября

21 сентября сборная Украины сыграет очередной матч Лиги Наций против сборной Шотландии, 24 будет поединок с Арменией, а 27 снова с шотландцами. Организацией трансляции будет заниматься телеканал ICTV, при этом все поединки будут транслироваться в эфире Национального телевизионного марафона (а это каналы 1+1, Интер, Суспільне и другие). Также матч можно будет посмотреть в прямом эфире на YouTube на канале УАФ.

В субботу стало известно, что Эдуард Соболь не поможет сборной Украины, потому что у него травма. Игрок сам об этом сообщил тренерскому штабу. А уже в воскресенье он вышел на замену в игре против "Стандарда". В УАФ заявили, что сами не поняли эту ситуацию, возможно, ему разрешил сыграть клубный врач. Но на Эдуарда в сборной сейчас не рассчитывают. Также в основе "Брюгге" вышел Яремчук, но результативными действиями не отличился, был заменен на 60-й минут, а чемпион Бельгии проиграл 0:3.

В украинской первой лиге состоялось несколько матчей. В группе А "Карпаты" одержали волевую победу над "Диназом" (2:1) и возглавили турнирную таблицу, опережая "Полесье" на два очка. Также "Прикарпатье" обыграло "Буковину" благодаря голу Стадника на 89-й минуте. Ивано-франковцы четвертые, тогда как черновицкая команда – последняя. В группе Б "Кремень" поиздевался над "Горняком-Спортом" - 7:0.

Канониры играли на выезде с "Брентфордом" и победили, забив три сухих мяча. Снова забил Жезуз, также отличились Виейра и Салиба. Зинченко из-за травмы не играл. "Арсенал" – снова лидер, он опережает "Сити" и "Тоттенхэм" на один балл. Виталий Миколенко отыграл полный матч против "Вест Хэма". Помог команде не пропустить, а Нил Мопе забил победный мяч. "Эвертон" впервые в сезоне победил и рванул в середину турнирной таблицы, ныне ириски 13-е.

Роберто де Дзерби после начала полномасштабного вторжения покинул "Шахтер" и до сих пор оставался без работы, ожидая достойного предложения. И, наконец, дождался. Он возглавил "Брайтон" из Английской Премьер-лиги, который занимает четвертое место в турнирной таблице. Такие успехи скромного клуба стали возможны благодаря работе предшественника Де Дзерби – Грэма Поттера. Он, как известно, возглавил "Челси" после отставки Тухеля.

Фактически сливочные сделали результат еще в первом тайме. Родриго с паса Чуамэни открыл счет, а Вальверде удвоил преимущество. Во втором тайме Эрмозо смог один мяч отыграть на 83-й минуте, но на большее "Атлетико" не хватило, хотя матрасники и больше владели мячом и чаще били по воротам. "Реал" остается единственной командой в ТОП-чемпионатах Европы, выигравшей все стартовые поединки – у сливочных 18 набранных очков из 18 возможных.

Руслан Малиновский вышел на замену в игре с "Ромой" на 88-й минуте, но успел заработать предупреждение. На тот момент его команда выигрывала у римлян благодаря голу Скальвини. В конце концов матч так и завершился – 0:1 в пользу "Аталанты". В центральном матче тура между "Миланом" и "Наполи" основные события развернулись после перерыва - Политано открыл счет, Жиру сравнял, а Джованни Симеоне принес неаполитанцам победу (1:2). Также отмечаем поражение "Ювентуса" в игре с "Монцой" (1:0), и неудачу "Интера" в противостоянии с "Удинезе" (3:1). Сейчас на вершине Серии А "Наполи" и "Аталанта" (по 17 очков), "Удинезе" – третий.

Центральный матч восьмого тура чемпионата Франции играли ПСЖ и "Лион". Уже на пятой минуте Месси с пас Неймара забил, как оказалось, победный гол. 1:0 в пользу вернувшегося на первое место ПСЖ. Парижане опережают "Марсель" на два балла. Третьим идет "Лорьян".