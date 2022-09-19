Транслятор для сборной, ситуация с Соболем, победа Реала в дерби. Главные новости за 18 сентября
А также долгожданная победа Миколенко, поражение Милана и очередной гол Месси
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 18 сентября
Известно, кто будет транслировать матчи сборной
21 сентября сборная Украины сыграет очередной матч Лиги Наций против сборной Шотландии, 24 будет поединок с Арменией, а 27 снова с шотландцами. Организацией трансляции будет заниматься телеканал ICTV, при этом все поединки будут транслироваться в эфире Национального телевизионного марафона (а это каналы 1+1, Интер, Суспільне и другие). Также матч можно будет посмотреть в прямом эфире на YouTube на канале УАФ.
Соболь заявил в сборной о травме, но сыграл за клуб
В субботу стало известно, что Эдуард Соболь не поможет сборной Украины, потому что у него травма. Игрок сам об этом сообщил тренерскому штабу. А уже в воскресенье он вышел на замену в игре против "Стандарда". В УАФ заявили, что сами не поняли эту ситуацию, возможно, ему разрешил сыграть клубный врач. Но на Эдуарда в сборной сейчас не рассчитывают. Также в основе "Брюгге" вышел Яремчук, но результативными действиями не отличился, был заменен на 60-й минут, а чемпион Бельгии проиграл 0:3.
Карпаты возглавили группу А
В украинской первой лиге состоялось несколько матчей. В группе А "Карпаты" одержали волевую победу над "Диназом" (2:1) и возглавили турнирную таблицу, опережая "Полесье" на два очка. Также "Прикарпатье" обыграло "Буковину" благодаря голу Стадника на 89-й минуте. Ивано-франковцы четвертые, тогда как черновицкая команда – последняя. В группе Б "Кремень" поиздевался над "Горняком-Спортом" - 7:0.
Арсенал вернул лидерство, Эвертон впервые победил
Канониры играли на выезде с "Брентфордом" и победили, забив три сухих мяча. Снова забил Жезуз, также отличились Виейра и Салиба. Зинченко из-за травмы не играл. "Арсенал" – снова лидер, он опережает "Сити" и "Тоттенхэм" на один балл. Виталий Миколенко отыграл полный матч против "Вест Хэма". Помог команде не пропустить, а Нил Мопе забил победный мяч. "Эвертон" впервые в сезоне победил и рванул в середину турнирной таблицы, ныне ириски 13-е.
Экс-тренер Шахтера нашел себе работу
Роберто де Дзерби после начала полномасштабного вторжения покинул "Шахтер" и до сих пор оставался без работы, ожидая достойного предложения. И, наконец, дождался. Он возглавил "Брайтон" из Английской Премьер-лиги, который занимает четвертое место в турнирной таблице. Такие успехи скромного клуба стали возможны благодаря работе предшественника Де Дзерби – Грэма Поттера. Он, как известно, возглавил "Челси" после отставки Тухеля.
Реал выигрывает дерби Мадрида
Фактически сливочные сделали результат еще в первом тайме. Родриго с паса Чуамэни открыл счет, а Вальверде удвоил преимущество. Во втором тайме Эрмозо смог один мяч отыграть на 83-й минуте, но на большее "Атлетико" не хватило, хотя матрасники и больше владели мячом и чаще били по воротам. "Реал" остается единственной командой в ТОП-чемпионатах Европы, выигравшей все стартовые поединки – у сливочных 18 набранных очков из 18 возможных.
Аталанта обыграла Рому, Милан проиграл Наполи
Руслан Малиновский вышел на замену в игре с "Ромой" на 88-й минуте, но успел заработать предупреждение. На тот момент его команда выигрывала у римлян благодаря голу Скальвини. В конце концов матч так и завершился – 0:1 в пользу "Аталанты". В центральном матче тура между "Миланом" и "Наполи" основные события развернулись после перерыва - Политано открыл счет, Жиру сравнял, а Джованни Симеоне принес неаполитанцам победу (1:2). Также отмечаем поражение "Ювентуса" в игре с "Монцой" (1:0), и неудачу "Интера" в противостоянии с "Удинезе" (3:1). Сейчас на вершине Серии А "Наполи" и "Аталанта" (по 17 очков), "Удинезе" – третий.
Месси принес победу ПСЖ
Центральный матч восьмого тура чемпионата Франции играли ПСЖ и "Лион". Уже на пятой минуте Месси с пас Неймара забил, как оказалось, победный гол. 1:0 в пользу вернувшегося на первое место ПСЖ. Парижане опережают "Марсель" на два балла. Третьим идет "Лорьян".
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