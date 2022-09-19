  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Португалия обыграла Испанию по пенальти в рамках первого в истории розыгрыша футзальной Финалиссимы

Общие новости
(1 голосов)

Понадобилась лотерея

Португалия обыграла Испанию по пенальти в рамках первого в истории розыгрыша футзальной Финалиссимы

UEFA Futsal

Новина українською

Чемпионы мира и Европы португальцы выиграли первую Финалиссиму по футзалу благодаря успеху в серии пенальти против команды Испании (1:1 основное время, 2:4 в лотерее). В матче за третье место сражались Аргентина и Парагвай (2:3).

Напомним, 15 сентября сборная Португалии по футзалу одолела в полуфинале Финалиссимы-2022 команду Парагвая со счетом 2:1.

16 сентября Аргентина уступила национальной команде Испании с разгромным цифрами на табло (0:3).

Futsal Finalissima 2022 – первый международный чемпионат по футзалу, организованный УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Читайте такжеСтуденческая футзальная сборная Украины вышла в финал Чемпионата мира

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Португалии по футзалу сборная Испании по футзалу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде