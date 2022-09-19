Тренер Олимпиакоса покинул свой пост, проработав в клубе полтора месяца

"Олимпиакос" на своем официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Карлосом Корбераном.

Причины расторжения контракта со специалистом не разглашается.

39-летний испанец возглавил команду 1 августа 2022 года. За это время под его руководством "Олимпиакос" провел 11 матчей, в которых одержал 4 победы, 4 ничьих и 3 поражения. На данный момент греческий клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 8 очков.

Ранее Корберан также возглавлял английский "Хаддерсфилд".