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Тренер Олимпиакоса покинул свой пост, проработав в клубе полтора месяца

Общие новости
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Он возглавил команду в начале прошлого месяца

Тренер Олимпиакоса покинул свой пост, проработав в клубе полтора месяца

Фото: olympiacos.org

Новина українською

"Олимпиакос" на своем официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Карлосом Корбераном.

Причины расторжения контракта со специалистом не разглашается.

39-летний испанец возглавил команду 1 августа 2022 года. За это время под его руководством "Олимпиакос" провел 11 матчей, в которых одержал 4 победы, 4 ничьих и 3 поражения. На данный момент греческий клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 8 очков.

Ранее Корберан также возглавлял английский "Хаддерсфилд".

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В статье: Олимпиакос (Пирей)
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Источник:
olympiacos.org

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