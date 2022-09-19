РФС требует дисквалифицировать Петракова его за высказывания о войне
Типичная россия
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Российский футбольный союз написал письмо в УЕФА с требованием дисквалифицировать главного тренера сборной Украины Александра Петракова.
Российская сторона обвиняет специалиста в дискриминационных высказываниях по поводу россиян и несоблюдении политического нейтралитета. Как доказательство заместитель генерального секретаря рфс денис рогачев привел цитаты Петракова о войне, опубликованные в двух изданиях – итальянском Corriere dello Sport и российском "спорт-экспресс".
В письме в комитет УЕФА по контролю, этике и дисциплине Петраков обвиняется в нарушении кодекса поведения. В указанных цитатах он говорил о намерении присоединиться к защитникам Украины, а также призвал исключить всех россиян из международных спортивных соревнований.
В рфс утверждают, что комментарии Петракова нарушают кодексы ФИФА и УЕФА, которые запрещают "дискриминацию любой страны" и говорят о стремлении популяризировать футбол "в духе мира".
"Заявления главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова сделаны на фоне политического конфликта между двумя странами – россией и Украиной – и являются политическим месседжем, явно нарушающим фундаментальный принцип политической нейтральности.
Более того, поведение главного тренера можно расценивать как участие в разжигании ненависти в обществе на национальной почве и использовании футбола для отстаивания политических взглядов".
В рфс утверждают, что Петраков фактически совершил "призыв к насилию", а его комментарии являются "дискриминационными по национальному признаку, поскольку Александр Петраков призывает отстранить всех российских спортсменов и применить эту санкцию ко всем гражданам российской федерации без каких-либо законных оснований".
Ранее все российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров. На отдельных российских футболистов, играющих за границей, запрет не распространяется.
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