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РФС требует дисквалифицировать Петракова его за высказывания о войне

Общие новости
(5 голосов)

Типичная россия

РФС требует дисквалифицировать Петракова его за высказывания о войне

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Российский футбольный союз написал письмо в УЕФА с требованием дисквалифицировать главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

Российская сторона обвиняет специалиста в дискриминационных высказываниях по поводу россиян и несоблюдении политического нейтралитета. Как доказательство заместитель генерального секретаря рфс денис рогачев привел цитаты Петракова о войне, опубликованные в двух изданиях – итальянском Corriere dello Sport и российском "спорт-экспресс".

В письме в комитет УЕФА по контролю, этике и дисциплине Петраков обвиняется в нарушении кодекса поведения. В указанных цитатах он говорил о намерении присоединиться к защитникам Украины, а также призвал исключить всех россиян из международных спортивных соревнований.

В рфс утверждают, что комментарии Петракова нарушают кодексы ФИФА и УЕФА, которые запрещают "дискриминацию любой страны" и говорят о стремлении популяризировать футбол "в духе мира".

"Заявления главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова сделаны на фоне политического конфликта между двумя странами – россией и Украиной – и являются политическим месседжем, явно нарушающим фундаментальный принцип политической нейтральности.

Более того, поведение главного тренера можно расценивать как участие в разжигании ненависти в обществе на национальной почве и использовании футбола для отстаивания политических взглядов".

В рфс утверждают, что Петраков фактически совершил "призыв к насилию", а его комментарии являются "дискриминационными по национальному признаку, поскольку Александр Петраков призывает отстранить всех российских спортсменов и применить эту санкцию ко всем гражданам российской федерации без каких-либо законных оснований".

Ранее все российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров. На отдельных российских футболистов, играющих за границей, запрет не распространяется.

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В статье: Украина РФС Александр Петраков война с Россией
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Источник:
The Guardian

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Комментарии (4)
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Слава с Днепра (Днепропетровск)
19.09.2022 в 14:58
РФС, пошел на х.й !
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+1
0
Caballero (DC)
19.09.2022 в 14:14
к_ацапня смердюча.
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+1
0
Vantala (Kharkiv)
19.09.2022 в 13:36
"Заяви зроблені на тлі політичного конфлікту між двома країнами ..." - шта??? рососиян на ножі!!! Так політкоректніше?
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+2
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.09.2022 в 13:30
Це хто там щось пише... недокраїна 404...А Петраков все вірно сказав, і немаєтам ніякої дискримінації ні до людей, ні до тварин. А ті хто писав - ні до тих, ні до інших не відносяться
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