Наезд россиян на Петракова, скандал с тренером Вереса. Главные новости за 19 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 19 сентября

В СМИ появилась информация, что киевский клуб стремится пригласить на должность главного тренера Сергея Реброва, который возглавлял команду после Олега Блохина и дважды становился с ней чемпионом. "Динамо" якобы должно сделать все, чтобы Станиславович подписал контракт с клубом летом. Также Реброву пришлось отвечать на вопрос о возможной работе со сборной Украины. И, по словам специалиста, он с удовольствием работал бы на Родине, но сейчас он связан с "Аль-Айном", и если кто-то хочет его пригласить, должен общаться именно с клубом из ОАЭ.

Издание Calciomercato назвало новых претендентов на новую звезду "Шахтера" Михаила Мудрика. По информации итальянцев, вингером интересуются "Ливерпуль", "Арсенал" и "Севилья", эти клубы готовы сделать предложение "Шахтеру" зимой. Ранее интерес к Мудрику приписывали "Реалу", "Милану", "Эвертону" и ряду других клубов. "Шахтер" выставил ценник на игрока в размере 50 млн евро.

На выходных возникла странная ситуация – Эдуарда Соболя исключили из списка игроков сборной из-за травмы, а вечером в воскресенье он вышел на замену в поединке "Брюгге". Сам игрок и прояснил ситуацию. У него обнаружена гематома и во избежание осложнений нужно выкачать кровь. Врач рекомендовал не затягивать с этим. После этой процедуры Эдуард не сможет тренироваться около недели. Но при этом врач разрешил ему принять участие в игре "Брюгге". Эдуард заверил, что если он нужен команде, он приедет даже травмирован. Напомним, что на левом фланге обороны сборной могут сыграть Миколекно и Михайличенко.

Российский футбольный союз написал письмо УЕФА и ФИФА с требованием дисквалифицировать тренера сборной Украины Александра Петракова за его высказывание о вероломном нападении россии. Наставник сине-желтых заявлял, что готов сам брать в руки оружие и защищать Родину, а также призвал исключить российские команды из всех международных соревнований. Россияне полагают, что Петраков таким образом смешивает футбол и политику! В письмах говорится, что Петраков разжигает "общественную ненависть на национальной почве". Реакция УЕФА и ФИФА пока не известна.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, "Кривбасс" уже договорился о переходе ивуарийца Жана По из египетского клуба "Исмаили". Игрок переедет в Кривой Рог на правах аренды, но с возможностью выкупа. По может сыграть как вингер и как центральный атакующий полузащитник. Помимо Египта также играл в Беларуси.

Юрий Вирт попал в скандал. Во время съемок документального фильма "Футболист" на видео попали его слова к своим подопечным, что им нужно было жестче (это мягко говоря) действовать с форвардом "Днепра-1" Артемом Довбиком. В понедельник сам Вирт сообщил, что он созвонился с Артемом и объяснил ему, что не имел в виду чего-то плохого. Тренер пожелал успехов форварду и пообещал дальше быть сдержаннее в своих высказываниях.