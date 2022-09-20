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Россияне комплектуют новые батальоны преподавателями ВУЗов, из Крыма нельзя уезжать без разрешения

Общие новости
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На оккупированных территориях отменяют отсрочки от мобилизации

Россияне комплектуют новые батальоны преподавателями ВУЗов, из Крыма нельзя уезжать без разрешения

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за вторник, 20 сентября сообщает, что россияне продолжают принимать меры по восполнению потерь и формированию резервных подразделений.

В частности, на базе 36 отдельной мотострелковой бригады 29 общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцирующейся в населенном пункте Борзя Забайкальского края, продолжается формирование четырех стрелковых батальонов. Комплектование офицерских должностей в указанных батальонах производится за счет преподавателей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Ранее сообщалось о формировании морского стрелкового полка на базе Черноморского высшего военно-морского училища во временно оккупированном Севастополе.

Также Генштаб сообщает, что на временно оккупированных украинских территориях с 14 сентября отменено действие ранее выданных документов об отсрочке от мобилизации около пятистам работникам Енакиевского металлургического завода. Кроме того, введен запрет на выезд мужчинам с территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов.

Добавим, что в последнее время на россии активно обсуждают вопросы объявления общей мобилизации. Впрочем, ее пытаются скрыть разными инициативами. В частности, российский гауляйтер Ичкерии Рамзан Кадыров призвал все регионы рф взять на себя ответственность за формирование хотя бы одного нового батальона.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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