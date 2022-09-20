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Модрич останется в сборной Хорватии до чемпионата Европы-2024

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Полузащитник не планирует прощаться с национальной командой

Модрич останется в сборной Хорватии до чемпионата Европы-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

37-летний полузащитник "Реала" Лука Модрич планирует играть за сборную Хорватии до чемпионата Европы-2024 года. Об этом сообщил врач национальной команды Зоран Бахтиярович во время прощания с игроками - он покидает эту работу спустя 30 лет работы с командой.

"Я проработал в сборной тридцать лет, это долго. Планировал уйти, когда старшее поколение вместе с Лукой попрощаются со сборной, однако Модрич решил остаться до следующего чемпионата Европы.

Не смогу так долго ждать. Но я уже договорился с тренерским штабом, что одну медаль из Катара мне все-таки оставят", — сказал Бахтиярович.

Модрич выступает за сборную Хорватии с 2006 года, вместе с ней он дошел до финала ЧМ-2018. Также Лука является рекордсменом по числу проведенных матчей за национальную команду (152).

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В статье: Лука Модрич Хорватия Реал (Мадрид)
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Источник:
24sata.hr

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Комментарии (1)
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BanderaSS77
20.09.2022 в 14:25
Якщо до 2024 в реалі не зміниться тренер, то Модріч зможе провести цей відрізок кар’єри не змінюючи клубну команду. Десь в куточку присів один португалець
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