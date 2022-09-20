Модрич останется в сборной Хорватии до чемпионата Европы-2024

37-летний полузащитник "Реала" Лука Модрич планирует играть за сборную Хорватии до чемпионата Европы-2024 года. Об этом сообщил врач национальной команды Зоран Бахтиярович во время прощания с игроками - он покидает эту работу спустя 30 лет работы с командой.

"Я проработал в сборной тридцать лет, это долго. Планировал уйти, когда старшее поколение вместе с Лукой попрощаются со сборной, однако Модрич решил остаться до следующего чемпионата Европы. Не смогу так долго ждать. Но я уже договорился с тренерским штабом, что одну медаль из Катара мне все-таки оставят", — сказал Бахтиярович.

Модрич выступает за сборную Хорватии с 2006 года, вместе с ней он дошел до финала ЧМ-2018. Также Лука является рекордсменом по числу проведенных матчей за национальную команду (152).