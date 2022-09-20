Швейцарский футболист скончался от рака в возрасте 34 лет
Онкологическое заболевание у него обнаружили 2 года назад
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Швейцарский футболист Николас Шиндельхольц скончался 18 сентября в результате тяжелой болезни.
Как сообщает издание Bild, спортсмен умер в возрасте 34 лет из-за рака легких. Страшный диагноз был диагностирован у Шиндельхольца в 2020 года. После чего он объявил об уходе из профессионального спорта. У него остались жена и четверо детей.
За свою карьеру Николас успел поиграть за несколько команда у себя на родине. Он защищал цвета Аарау", "Люцерна" и "Туна". В своём последнем сезоне 2019/2020 Шиндельхольц провёл в составе "Аарау" 15 матчей, в которых забил два гола и получил пять жёлтых карточек.
Unser früherer Innenverteidiger Nicolas Schindelholz ist im Alter von nur 34 Jahren an einem Krebsleiden verstorben. Der FC Aarau spricht den Angehörigen sein herzliches Beileid aus und wünscht ihnen viel Kraft in dieser schwierigen Zeit. pic.twitter.com/PBpKwW6ocA— FC Aarau (@FCAARAU) September 18, 2022
Популярное сейчас
- Ребров признался, предлагали ли ему вернуться в Динамо
- Федерация футбола Франции сделала заявление после отказа Мбаппе от фотосессии сборной
- Наезд россиян на Петракова, скандал с тренером Вереса. Главные новости за 19 сентября
- РФС требует дисквалифицировать Петракова за его высказывания о войне
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО