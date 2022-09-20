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Швейцарский футболист скончался от рака в возрасте 34 лет

Общие новости
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Онкологическое заболевание у него обнаружили 2 года назад

Швейцарский футболист скончался от рака в возрасте 34 лет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Швейцарский футболист Николас Шиндельхольц скончался 18 сентября в результате тяжелой болезни.

Как сообщает издание Bild, спортсмен умер в возрасте 34 лет из-за рака легких. Страшный диагноз был диагностирован у Шиндельхольца в 2020 года. После чего он объявил об уходе из профессионального спорта. У него остались жена и четверо детей.

За свою карьеру Николас успел поиграть за несколько команда у себя на родине. Он защищал цвета Аарау", "Люцерна" и "Туна". В своём последнем сезоне 2019/2020 Шиндельхольц провёл в составе "Аарау" 15 матчей, в которых забил два гола и получил пять жёлтых карточек.

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В статье: Базель
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