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Дисквалификация россиян, потеря сборной, наказание Петракова. Главные новости за 20 сентября

Общие новости
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А еще презент Левандовскому от Шевченко и деятельность Зозули

Дисквалификация россиян, потеря сборной, наказание Петракова. Главные новости за 20 сентября

фото - УАФ

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за вторник, 20 сентября

УЕФА отстранил россиян от Евро

9 октября в немецком Франкфурте состоится жеребьевка отборочного этапа на Евро-2024. И к церемонии не допущена сборная России. Понятно, что из-за вероломного нападения на Украину. Как пояснили в УЕФА, все российские сборные и клубы отстранены от любых соревнований под эгидой Союза и ФИФА до "дальнейших сообщений". То есть четкие сроки не установлены. Евро, которое пройдет в Германии, пройдет без оккупантов. А вот их союзники – белорусы – таки примут участие в квалификации. При этом нашу сборную с белорусской будут "разводить" по разным группам.

Сборная Украины теряет двух игроков перед Шотландией

На самом деле гораздо больше, учитывая травмы Зинченко, Бущана, Шапаренко и Соболя. Но речь об игроках, уже прибывших в лагерь национальной команды. В вечерней тренировке вторника участия не принимали Виталий Миколенко и Виктор Коваленко. Оба до сих пор испытывают дискомфорт из-за травм, полученных в последних матчах за клуб. Как следствие, пресс-служба УАФ сообщила, что они не будут участвовать в игре. Заметим, что среди левых защитников в составе сборной остается Богдан Михайличенко, опыт игры на этой позиции имеют Николай Матвиенко, Ефим Конопля и Александр Караваев.

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УЕФА наказал Петракова штрафом

На днях стало известно, что россияне потребовали от УЕФА дисквалифицировать главного тренера сборной Украины Александра Петракова. Поводом послужили его слова после начала полномасштабного вторжения о том, что он готов защищать Родину с оружием в руках, а также призывы дисквалифицировать российские команды. По мнению россиян, Петраков смешивал футбол и политику. В конце концов УЕФА наложил на Александра Васильевича штраф, который УАФ уже оплатила. По словам президента Ассоциации, штраф был символичен.

Левандовский будет играть за сборную с повязкой сине-желтого цвета

Лидер сборной Польши Роберт Левандовский поделился фото того, как Андрей Шевченко передает ему капитанскую повязку в виде украинского флага. Сам бомбардир заявил, что для него будет честью носить такую ​​повязку на матчах Чемпионата Мира.

Роман Зозуля тоже собирает деньги на байрактар

Бывший форвард "Динамо", "Днепра" и сборной Украины является одним из наиболее активных волонтеров в условиях войны с россией. Роман регулярно закупает технику как военную, так и медицинскую для нужд ВСУ. А в этот раз он объявил, что совместно с украинской диаспорой в Испании, посольством Украины в Испании и друзьями футболистами открыл сбор на боевой беспилотник Байрактар.

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