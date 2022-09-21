Дисквалификация россиян, потеря сборной, наказание Петракова. Главные новости за 20 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за вторник, 20 сентября

9 октября в немецком Франкфурте состоится жеребьевка отборочного этапа на Евро-2024. И к церемонии не допущена сборная России. Понятно, что из-за вероломного нападения на Украину. Как пояснили в УЕФА, все российские сборные и клубы отстранены от любых соревнований под эгидой Союза и ФИФА до "дальнейших сообщений". То есть четкие сроки не установлены. Евро, которое пройдет в Германии, пройдет без оккупантов. А вот их союзники – белорусы – таки примут участие в квалификации. При этом нашу сборную с белорусской будут "разводить" по разным группам.

На самом деле гораздо больше, учитывая травмы Зинченко, Бущана, Шапаренко и Соболя. Но речь об игроках, уже прибывших в лагерь национальной команды. В вечерней тренировке вторника участия не принимали Виталий Миколенко и Виктор Коваленко. Оба до сих пор испытывают дискомфорт из-за травм, полученных в последних матчах за клуб. Как следствие, пресс-служба УАФ сообщила, что они не будут участвовать в игре. Заметим, что среди левых защитников в составе сборной остается Богдан Михайличенко, опыт игры на этой позиции имеют Николай Матвиенко, Ефим Конопля и Александр Караваев.

На днях стало известно, что россияне потребовали от УЕФА дисквалифицировать главного тренера сборной Украины Александра Петракова. Поводом послужили его слова после начала полномасштабного вторжения о том, что он готов защищать Родину с оружием в руках, а также призывы дисквалифицировать российские команды. По мнению россиян, Петраков смешивал футбол и политику. В конце концов УЕФА наложил на Александра Васильевича штраф, который УАФ уже оплатила. По словам президента Ассоциации, штраф был символичен.

Лидер сборной Польши Роберт Левандовский поделился фото того, как Андрей Шевченко передает ему капитанскую повязку в виде украинского флага. Сам бомбардир заявил, что для него будет честью носить такую ​​повязку на матчах Чемпионата Мира.

Бывший форвард "Динамо", "Днепра" и сборной Украины является одним из наиболее активных волонтеров в условиях войны с россией. Роман регулярно закупает технику как военную, так и медицинскую для нужд ВСУ. А в этот раз он объявил, что совместно с украинской диаспорой в Испании, посольством Украины в Испании и друзьями футболистами открыл сбор на боевой беспилотник Байрактар.