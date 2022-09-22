Украина теряет лидерство, реформа Суперкубка УЕФА и новый контракт Модрича. Главные новости за 21 сентября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 21 сентября.

Сборная Украины потерпела разгромное поражение от Шотландии (3:0), уступив своему сопернику лидерство в группе Е второго дивизиона Лиги наций. "Жёлто-синим" удалось сдержать соперника в первый час игры. Но затем на 70-й минуте Джон Макгинн первым пробил Трубина, а за ним два идентичных гола с углового оформил Линдон Дайкс. Теперь "скотты" опережают нашу сборную на 2 очка, имея в своём активе 9 очков. Впереди у команды Петракова две игры, в том числе против Шотландии. Шесть очков обеспечат нам золото в квартете. Отметим, что вчерашнюю игру пропустили Зинченко, Миколенко, Забарный и Шапаренко.

УЕФА раздумывает над созданием турнира, который заменит Суперкубок Европы, сообщает The Guardian. В нем должны участвовать победители еврокубков и МЛС. Соответственно, в турнире будет четыре участника: победители Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и МЛС. Отмечается, что переговоры по созданию этого соревнования уже идут.

"Реал" рассматривает возможность продления контракта с Лукой Модричем, сообщает AS. Напомним, нынешнее соглашение 37-летнего хорвата с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона. В Мадриде хотят продлить сотрудничество до 2024 года. При этом в переговоры стороны вступать не спешат. Если здоровье будет позволять, сторонам будет нетрудно быстро прийти к договорённости. В этом сезоне обладатель ЗМ-2018 провёл 9 матчей за "Реал", забил 2 гола и отдав один результативный пас.

Полузащитник латвийской "Риги" Владлен Юрченко возвращается в чемпионат Украины. 28-летний футболист стал игроком "Ворсклы", сообщает официальный сайт полтавского клуба. Соглашение сторон рассчитано на 3 года. В своей новой команде Владлен будет играть под №80. Ранее Юрченко также выступал за "Ильичевец", "Десну", "Вайле" и "Байер".

Томас Тухель не хочет оставаться без работы и хотел бы работать в "Баварии", сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Sport Bild. Тем не менее, в клубе доверяют Юлиану Нагельсманну. Сообщается, что Тухель готов пойти на снижение зарплаты, в сравнении с Премьер-лигой, ради новой работы. Тем не менее, в клубе доверяют нынешнему наставнику, за которого в прошлом году заплатили более 20 млн евро. Отметим, что "Бавария" не сумела выиграть в 4 последних матчах Бундеслиги, опустившись на пятое место.