Разгром от Украины, поражение Испании, сенсации в Первой лиге. Главные новости за 24 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 24 сентября

После поражения от Шотландии Александр Петраков решил полностью сменить стартовый состав. И это сработало! Сине-желтые доминировали в игре против Армении и одержали победу со счетом 5:0. Главным действующим лицом в матче стал Александр Зубков – он дважды ассистировал партнерам, однажды забил сам. У Александра Тымчика также гол+пас, вышедший на замену Артем Довбик оформил дубль, дебютный гол за сборную также забил Данило Игнатенко.

Во втором матче первой группы Шотландия пропустила от Ирландии в первом тайме (Иган), но сразу после перерыва Хендри восстановил равновесие, а затем Кристи реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. Ирландия отыграться так и не смогла, поэтому Шотландия осталась на первом месте с преимуществом в два очка над Украиной. Кто отправится в дивизион А, решится во вторник, 27 сентября, в очном поединке между Украиной и Шотландией, сине-желтым нужна только победа.

В дивизионе А играли сборные второй группы. Испания неожиданно уступила на собственном поле Швейцарии. Аканджи забил в первом тайме, Альба сравнял, но Эмболо вторично вывел швейцарцев вперед. Так игра и завершилась со счётом 1:2. А вот Португалия на выезде забила четыре сухих мяча в ворота Чехии (дубль Далота, голы Фернандеша и Жоты). Португальцы вышли на первое место, опережая Испанию на два очка. Во вторник они встретятся в очном поединке.

Лидер четвертой группы дивизиона В – сборная Норвегии – неожиданно уступила Словении 1:2, несмотря на гол Холанда. Этим воспользовалась Сербия, обыгравшая Швецию 4:1 (хет-трик Митровича). Теперь у Сербии и Норвегии по 10 очков и они сыграют в последнем туре. А во второй группе Израиль выиграл у Албании 2:1 и гарантировал место в высшем дивизионе в следующем розыгрыше Лиги Наций.

Лидеры обеих групп второго по рангу дивизиона Украины проиграли. Так "Оболонь" уступила со счетом 0:2 "Горняку-Спорт", который в прошлом туре проиграл "Кременю" 0:7. За команду из Горишних Плавней забивали Семка и Шинкаренко. В группе А с аналогичным счетом "Карпаты" проиграли на собственном поле "Дунаевцам", дубль у Гирного. Именно "Дунаевцы" сдвинули львовян с первого места, но сегодня обоих может опередить "Полесье". Также отмечаем первую победу "Диназа" в сезоне – вышгородцы победили "Прикарпатье" 1:0.

Пока возникла пауза на матчи сборных, клубы УПЛ проводят товарищеские матчи. "Шахтер" уступил середняку ​​польской лиги "Радомяку" со счетом 0:2. Да еще травму получил Марьян Швед. "Черноморец" обыграл "Металлист 1925" 3:1, дубль у Юсова, еще один гол за одесситов забил Литвиненко. "Рух" разгромил "Скалу 1911" 4:0. А "Верес" сыграл со своей командой U-19 (6:0), но особенность в том, что ровенчане впервые опробовали газон "Авангарда", который очень долго был на реконструкции. В "Вересе" обещают, что уже следующий матч УПЛ сыграют на своем стадионе в Ровно.