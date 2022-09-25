ТМ. Колумбия разгромно победила с голом Хамеса, Мексика обыграла Перу
За победителей забивали только игроки из европейских клубов
Getty Images/Global Images Ukraine
Американские сборные заполняют международную паузу товарищескими матчами.
Колумбия разгромила Гватемалу со счётом 4:1. Первый гол колумбийцев забил Хамес Родригес, также отличились Синистерра, Борре и Асприль. У гватемальцев забил Сантис.
Перу с Мексикой тоже скрестили шпаги в товарищеской встрече. Судьбу этого матча решил гол Лосано на 85-й минуте, благодаря которому мексиканцы впервые за 14 лет победили перуанцев.
Любопытно, что 28 сентября Колумбия и Мексика встретятся уже в очном противостоянии. Этот товарищеский матч состоится в Калифорнии.
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