ТМ. Колумбия разгромно победила с голом Хамеса, Мексика обыграла Перу

Американские сборные заполняют международную паузу товарищескими матчами.

Колумбия разгромила Гватемалу со счётом 4:1. Первый гол колумбийцев забил Хамес Родригес, также отличились Синистерра, Борре и Асприль. У гватемальцев забил Сантис.

Перу с Мексикой тоже скрестили шпаги в товарищеской встрече. Судьбу этого матча решил гол Лосано на 85-й минуте, благодаря которому мексиканцы впервые за 14 лет победили перуанцев.

Любопытно, что 28 сентября Колумбия и Мексика встретятся уже в очном противостоянии. Этот товарищеский матч состоится в Калифорнии.