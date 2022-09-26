Первые финалисты Лиги Наций, смена лидеров в Первой лиге. Главные новости за 25 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 25 сентября

Начался последний тур Лиги Наций 2022 года. В дивизионе А отыграли две группы. В первой Хорватия обеспечила себе путевку в финал четырех, победив на выезде Австрию. На скорый гол Модрича ответил Баумгартнер, но во втором тайме точные удары Ливайи и Ловрена обеспечили клетчатым победу 1:3. Они только на одно очко опередили Данию, победившую Францию ​​2:0. За датчан забивали Дольберг и Сков Ольсен. Интересно, что если бы Австрия победила Хорватию, Франция вылетела бы в дивизион В, а так трехцветные удержались в когорте сильнейших.

В этом квартете все решалось в последнем туре, да еще и в очном сражении между Нидерландами и Бельгией. Де Брюйне и компании нужна была только победа, да еще с разницей не менее чем в три гола, но Бельгия не смогла даже просто взять реванш. Нидерланды снова победили, на этот раз благодаря голу Вирджила Ван Дайк. Так что именно оранжевые будут играть в финале четырех. Вылетает из элиты Уэльс, который уступил Польше 0:1 и набрал всего лишь один балл.

В дивизионе С уже было известно, кто повысится в классе из групп 1 и 3. Турция обеспечила первое место раньше, поэтому позволила себе проиграть Фарерам. Люксембург обыграл Литву, завершившую соревнования с одним набранным баллом. В третьей группе Азербайджан разгромил Казахстан 3:0, но у казахстанцов все равно больше очков, они остались первыми. А вот Беларусь не смогла обыграть Словакию (1:1) и опускается в дивизион D. Оттуда же выходит Латвия, которая обошла Молдову лишь за счет преимущества в личных встречах.

"Минай" принимал на своем поле "Львов". В первом тайме хозяева получили численное преимущество после удаления Шишки. Но победить это им не помогло. Более того, "Львов" воспользовался стандартом на исходе игры, Васильев вколотил мяч в сетку и принес своей команде первую победу в сезоне.

В группе А "Полесье" на своем поле обыграло "Буковину" 2:0, что позволило житомирцам на один балл опередить "Дунаевцы" и "Карпаты". ЛНЗ из Черкасс с таким же счетом, но на выезде обыграл "Чернигов" и опередил "Оболонь" в группе Б по дополнительным показателям.

Скот МакТоминей получил предупреждение в игре с Ирландией, оно стало для него вторым в текущем розыгрыше, так что основной хавбек пропускает игру из-за дисквалификации. Кроме того, у шотландцев могут возникнуть проблемы с флангами обороны. В игре с Украиной травмировался Патерсон, а в игре с Ирландией Кларку пришлось снимать из-за повреждений Тирни и Хики. Впрочем, окончательной информации, что последние двое не сыграют, пока нет. У Украины, напомним, из-за дисквалификации выпал Сидорчук, он уже уехал в лагерь "Динамо". Матч Украина – Шотландия состоится 27 сентября.