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Одноклубник Миколенко сменил АПЛ на чемпионат ОАЭ

Общие новости
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Договор рассчитан на 2 года

Одноклубник Миколенко сменил АПЛ на чемпионат ОАЭ

Фото: AlWahdaFCC

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Полузащитник "Эвертона" Аллан Маркес продолжит карьеру на Ближнем Востоке. 31-летний бразилец перешел в клуб "Аль-Вахда" из ОАЭ.

Договор рассчитан на 2 года, сообщает пресс-служба клуба.

Маркес стал игроком "Эвертона" в сентябре 2020-го года, перейдя из "Наполи". В текущем сезоне он не появлялся на поле за команду Виталия Миколенко. В минувшей кампании Аллан провел за "ирисок" 31 матч и выполнил 3 результативные передачи.

Ранее Маркес выступал также за "Удинезе" и "Васку да Гама". В его активе 10 матчей за сборную Бразилии.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль)
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