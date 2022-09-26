Одноклубник Миколенко сменил АПЛ на чемпионат ОАЭ
Договор рассчитан на 2 года
Фото: AlWahdaFCC
Полузащитник "Эвертона" Аллан Маркес продолжит карьеру на Ближнем Востоке. 31-летний бразилец перешел в клуб "Аль-Вахда" из ОАЭ.
Договор рассчитан на 2 года, сообщает пресс-служба клуба.
Маркес стал игроком "Эвертона" в сентябре 2020-го года, перейдя из "Наполи". В текущем сезоне он не появлялся на поле за команду Виталия Миколенко. В минувшей кампании Аллан провел за "ирисок" 31 матч и выполнил 3 результативные передачи.
Ранее Маркес выступал также за "Удинезе" и "Васку да Гама". В его активе 10 матчей за сборную Бразилии.
*بيان رسمي | آلان ماركوس*— AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) September 25, 2022
تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع اللاعب البرازيلي آلان ماركوس، في صفقة انتقال دائم من نادي إيفرتون الانجليزي وبعقد مدته موسمين، وذلك في إطار مساعي النادي بتعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح.#WHDFC pic.twitter.com/l2ZeGyU4BW
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