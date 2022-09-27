Контракт Петракова, Италия в финале ЛН, где сыграют Классическое. Главные новости за 26 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 26 сентября

На пресс-конференции перед матчем против Шотландии главного тренера сборной Украины спросили, продлит ли УАФ с ним контракт, истекающий в этом году. Но Александр Петраков переадресовал этот вопрос президенту Ассоциации Андрею Павелко. По его словам, информация прояснится уже после решающей игры в Лиге Наций. Что касается кадровой ситуации, то потерь, кроме дисквалифицированного Сидорчука, пока нет.

Победитель группы 3 дивизиона А определялся в последнем туре. На первое место претендовали Венгрия и Италия, которые встретились в очном матче в Будапеште. Венгры снова смогли дать бой фавориту, но на этот раз соперник оказался гораздо более рациональным. В первом тайме Распадори открыл счет, а во втором Димарко закрепил преимущество. Италия присоединяется к Хорватии и Нидерландам. Последнего участника финала четырех Лиги Наций сегодня определят Испания и Португалия.

Команда Гарета Саутгейта опозорилась, заняв последнее место в группе, что означает вылет в дивизион В. Но сборная Трех Львов не могла себе позволить проигнорировать матч с Германией. Победить снова не удалось, но хотя бы порадовали болельщиков. Дело в том, что во втором тайме англичане пропустили от Гюндогана и Хаверца. Но нашли в себе силы не только отыграться, но и выйти вперед. Шоу и Маунт забили с игры, Кейн с пенальти. Германия избежала поражения благодаря оформившему дубль Хаверцу – 3:3.

Последние матчи в группе 4 дивизиона С превратились в формальность – Грузия еще раньше обеспечила себе первое место, а Гибралтар – последнее. Именно эти соперники сыграли вчера, и Грузия победила 1:2. За гостей забивали Кварацхелия и воспитанник "Динамо" Цитаишвили. Во втором матче Северная Македония уступила Болгарии – единственный гол на счету Десподова.

Коммерческий директор донецкого "Шахтера" Дмитрий Кириленко сообщил, что клуб не успевает организовать запланированный на 16 октября матч с "Динамо" в Лондоне. Он сообщил, что "Шахтер" работал над этим, рассматривались стадионы "Вест Хэма" и "Челси", но смерть Елизаветы II сделала невозможным процесс. Таким образом, Украинское Классическое состоится либо в Варшаве, либо во Львове.

По информации английских СМИ, Криштиану не отозвал свой запрос на трансфер. Он настроен на то, чтобы сменить клуб зимой. Однако руководство МЮ стремится сохранить португальца, ведь Рашфорд до сих пор нестабильный, а Марсьяль – травматический. Отметим, что в текущем сезоне Криштиану Роналду утратил статус основного игрока МЮ – он лишь дважды выходил в составе с первых минут, отличился лишь одним голом.