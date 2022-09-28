Взрослая сборная Украины огорчила, зато молодежная порадовала. Главные новости за 27 сентября

Очень жаль. Украина доминировала в матче с британцами и создала не менее трех стопроцентных шансов, чтобы открыть счет, но Ярмоленко, Довбик и компания все упустили. Печальный итог - 0:0, а это значит, что в новом розыгрыше Лиги наций в элитном дивизионе сыграет Шотландия; наши же продолжат выступать в дивизионе Б.

А вот это было прекрасно. После поражения 2:3 в первом матче команда Руслана Ротаня собралась и в ответке разорвала Словакию 3:0. Даниил Сикан провел лучшие 90 минут в карьере - у него на счету хет-трик. Отдельно отметим, что ранее Украина U-21 играла на чемпионатах Европы лишь в 2006 и 2011 годах. Первый раз - это было поколение Алиева/Милевского, второй - Коноплянки/Ярмоленко.

С 2010 года не побеждала Испания соседей в основное время, и вот неудачная серия, наконец, подошла к концу. При этом нельзя сказать, что "Красная фурия" владела большим преимуществом - матч был равный, с обоюдными шансами на успех. Разница в том, что Испания один из моментов реализовала, а португальцы упустили вообще все, в том числе - и первое место в группе.

Дмитрий Клец и Юрий Вирт - лучшие игрок и тренер стартовых двух месяцев УПЛ. Так решили болельщики путем голосования, и кто мы такие, чтобы сомневаться в их выборе? Тем более, "Верес" действительно играет лучше, чем ожидалось, и в стартовых 4 турах набрал 9 очков, деля 3-5 места с "Днепром-1" и "Зарей".

Пожалуй, это главная интрига украинского футбола прямо сейчас. По факту, хвастать Александру Петракову нечем - после его назначения в 2021 году Украина не вышла на чемпионат мира и не поднялась в элиту Лиги наций, набирая в среднем по 1,67 очка за матч. С другой стороны, время сейчас сложное, и где взять толкового тренера на такой пост - неясно.

Почти месяц лечился Карим, и хотя его потеря не сказалась на победной поступи "Реала", мадридцы точно будут рады возвращению будущего обладателя Золотого мяча. Другого опытного центрфорварда у них нет, а Бензема уже забил 4 гола на старте сезона. С ним обыграть "Шахтер" в ЛЧ и "Барселону" в Ла Лиге "Реалу" точно будет легче.