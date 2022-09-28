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90 голов за сборную. Лионель Месси вошел в ТОП-3 по количеству голов в международных матчах

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GOAT

90 голов за сборную. Лионель Месси вошел в ТОП-3 по количеству голов в международных матчах

Getty Images / Global Images Ukraine

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В активе форварда Лионеля Месси 90 голов в 165 поединках за национальную сборную Аргентины. Таким образом, Лео вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров национальных команд, обойдя малазийца Мохтара Дахари (89 мячей в 142 поединках). Лидирует Криштиану Роналду (117 голов в 188 матчах), вторым идет иранец Али Даеи (109 голов в 149 встречах).

Сегодня ночью, 28 сентября, "альбиселесте" обыграли сборную Ямайки в рамках спарринга со счетом 3:0. Слегка простуженный Месси вышел на замену и оформил дубль под занавес встречи. Также Лионель одержал сотую победу в международных матчах и занимает по этому показателю пятое место. Лидирует испанец Серхио Рамос (131 победа).

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Отметим, что аргентинцы продлили свою беспроигрышную серию до 35 матчей, она длится уже три года. Рекорд принадлежит сборной Италии – 37 поединков (2018-2021).

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В статье: Лионель Месси Аргентина Товарищеский матч Ямайка спарринг
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