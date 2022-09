90 голов за сборную. Лионель Месси вошел в ТОП-3 по количеству голов в международных матчах

В активе форварда Лионеля Месси 90 голов в 165 поединках за национальную сборную Аргентины. Таким образом, Лео вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров национальных команд, обойдя малазийца Мохтара Дахари (89 мячей в 142 поединках). Лидирует Криштиану Роналду (117 голов в 188 матчах), вторым идет иранец Али Даеи (109 голов в 149 встречах).

Сегодня ночью, 28 сентября, "альбиселесте" обыграли сборную Ямайки в рамках спарринга со счетом 3:0. Слегка простуженный Месси вышел на замену и оформил дубль под занавес встречи. Также Лионель одержал сотую победу в международных матчах и занимает по этому показателю пятое место. Лидирует испанец Серхио Рамос (131 победа).

Отметим, что аргентинцы продлили свою беспроигрышную серию до 35 матчей, она длится уже три года. Рекорд принадлежит сборной Италии – 37 поединков (2018-2021).

