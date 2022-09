Иранский футбол восстал против диктатуры. Действующие и бывшие игроки требуют больше прав для народа

Последнюю неделю Иран лихорадит по полной. Вооруженные стычки протестующих с полицией в разных городах уже стали нормой; 79 человек погибли.

Причиной бунтов стало убийство в полицейском участке 23-летней Махсы Амини, снявшей хиджаб в общественном месте, чего в Иране делать нельзя с 1979 года, когда в стране установилась теократическая диктатура.

Главная движущая сила протестов - женщины, которые массово жгут хиджабы прямо на улицах, и их стремление к свободе нашло отклик в сердцах футболистов сборной Ирана. На прошлой неделе они провели два спарринга против Уругвая (1:0) и Сенегала (1:1), и еще до сборов форвард "Байера" Сердар Азмун не стал скрывать своих чувств:

После ничьей с Сенегалом пост Азмуна внезапно исчез с Instagram, но пусто там было недолго - вскоре футболист высказался снова, но чуть мягче:

Почти одновременно с Азмуном свои слова поддержки протестующим выложили в сеть остальные лидеры сборной - Саид Эззатолахи из катарского "Аль-Гарафа", Алиреза Джаханбакш з "Фейенорда", Карим Ансарифард из "Омонии", Мехди Тареми из "Порту".

В частности, в Instagram Джаханбакша написано следующее:

Примечательно, что на товарищеские матчи сборная Ирана выходила в обычных черных куртках - без гербов федерации или страны. В международных СМИ это также восприняли как знак протеста.

Real bravery from the Iran national football team last night, wearing jackets to cover national symbols in protest against the death of Mahsa Amini. Reminiscent of the national team wearing armbands in support of the Green movement in 2009. #Mahsa_Amini pic.twitter.com/WOIbkkwFlZ