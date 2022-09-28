Иранский футбол восстал против диктатуры. Действующие и бывшие игроки требуют больше прав для народа

Последнюю неделю Иран лихорадит по полной. Вооруженные стычки протестующих с полицией в разных городах уже стали нормой; 79 человек погибли.

Причиной бунтов стало убийство в полицейском участке 23-летней Махсы Амини, снявшей хиджаб в общественном месте, чего в Иране делать нельзя с 1979 года, когда в стране установилась теократическая диктатура.

Главная движущая сила протестов - женщины, которые массово жгут хиджабы прямо на улицах, и их стремление к свободе нашло отклик в сердцах футболистов сборной Ирана. На прошлой неделе они провели два спарринга против Уругвая (1:0) и Сенегала (1:1), и еще до сборов форвард "Байера" Сердар Азмун не стал скрывать своих чувств:

"Я не боюсь, что меня выгонят из сборной. Это небольшая цена даже за один локон волос невинной иранской девушки. Позор вам за то, что вы так легко убиваете людей. Если вы называете себя мусульманами, то я лучше буду неверным".

После ничьей с Сенегалом пост Азмуна внезапно исчез с Instagram, но пусто там было недолго - вскоре футболист высказался снова, но чуть мягче:

"Мое сердце действительно разрывается из-за Махсы и других невинных. Они покинули этот мир, но оставили в наших сердцах боль, которую мы не забудем. Просто знайте - я вам всегда помогу, чем смогу. Верю, впредь наших женщин никто обижать не станет".

Почти одновременно с Азмуном свои слова поддержки протестующим выложили в сеть остальные лидеры сборной - Саид Эззатолахи из катарского "Аль-Гарафа", Алиреза Джаханбакш з "Фейенорда", Карим Ансарифард из "Омонии", Мехди Тареми из "Порту".

В частности, в Instagram Джаханбакша написано следующее:

"Я признаюсь, что нам не разрешали говорить об этом во время сборов; настаивали, что нам следует держаться подальше от интернета. Но мы солдаты своих людей, и всегда будем с народом. Наш народ пережил множество лишений и сейчас требует простейших человеческих прав. Никакое агрессивное поведение не может быть прощено. Мои соболезнования семьи Махсы Амини и других невинных в связи с трагедией. Я, Алиреза Джаханбакш, до последнего вздоха останусь со своим народом".

Примечательно, что на товарищеские матчи сборная Ирана выходила в обычных черных куртках - без гербов федерации или страны. В международных СМИ это также восприняли как знак протеста.

Real bravery from the Iran national football team last night, wearing jackets to cover national symbols in protest against the death of Mahsa Amini. Reminiscent of the national team wearing armbands in support of the Green movement in 2009. #Mahsa_Amini pic.twitter.com/WOIbkkwFlZ — Steve Cockburn (@stevecockburn) September 28, 2022

Не стояли в стороне от произошедшего и звезды прошлого. Например, экс-баварец Али Карими написал, что "смерть Махсы Амини - несмываемый позор для властей"; экс-капитан сборной Мехди Махдавикия раскритиковал режим за "полное игнорирование мнения народа", а главная легенда тамошнего футбола Али Даеи посоветовал правителям "решать проблемы, а не арестовывать, бить и продолжать репрессии невинных".

Отметим, что действующим президентом Ирана остается консерватор Ибрагим Раиси, но при этом реальная власть уже множество лет принадлежит аятолле Али Хаменеи.

В этом месяце его режим поставил россии партию боевых беспилотников, после чего Украина лишила иранского посла аккредитации.