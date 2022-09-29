Камбэк Месси, истерика Роналду и потенциальные соперники СБУ. Главные новости за 28 сентября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей футбола за среду, 28 сентября.

Стал известен список потенциальных соперников сборной Украины в дивизионе B Лиги наций на следующий сезон. Наша команда будет представлять вторую корзину вместе с Норвегией, Финляндией и Исландией, с которыми мы никак не пересечёмся. Зато из первой корзины мы можем получить самого грозного из североевропейских соперников – команду Англии. Или же Австрию, Чехию или Уэльс. Третья корзина практически гарантирует поездку на Балканы – из неё нам могут выпасть словенцы, албанцы, черногорцы, а также ирландцы. Из четвёртой корзины в группу с Украиной может попасть Турция, Греция, Грузия и Казахстан.

Сага о возвращении Лео Месси в “Барселону” набирает обороты. Журналист TyC Sports Микель Бласкес сообщает, что Лео не планирует продлевать своё соглашение с “ПСЖ”, которое истекает в конце нынешнего сезона. В контракте сторон есть пункт о продлении ещё на год, при достижении каких показателей активируется эта опция - неизвестно. В тот же день вице-президент “Барселоны” по экономическим вопросам Эдуар Ромеу заявил, что клуб может финансово потянуть возвращение Месси в клуб. Но только в случае, если аргентинец вернётся на правах свободного агента.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выбросил капитанскую повязку после поражения от Испании в финальном туре Лиги наций. Команда 37-летнего форварда уступила сопернику первое место в группе, пропустив решающий гол на 88-ой минуте от Альваро Мораты. После финального свистка Криштиану в ярости швырнул повязку на газон. Аналогичный инцидент произошёл в марте прошлого года, когда Роналду бросил капитанскую повязку на газон по ходу игры квалификации ЧМ-2022 с Сербией (2:2) после решения судей не засчитывать его гол.

Сборная Аргентины продлила контракт с главным тренером Лионелем Скалони. Об этом сообщил президент Ассоциации футбола Аргентины Чики Тапиа. Новое соглашение сторон истекает после Чемпионата мира-2026. Напомним, 44-летний специалист работает с национальной командой с 2018 года. Вместе с "бело-синими" Скалони выигрывал Копу Америки-2021 и Финалиссиму-2022. Под его руководством в 48 матчах было одержано 32 победы, 12 ничьих, а также 4 поражения. За последние три года Аргентина не проиграла ни единой игры – их беспроигрышная серия насчитывает уже 35 поединков.

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема получил три индивидуальные награды по итогам прошлого сезона Ла Лиги на ежегодной церемонии от газеты Marca. Французу вручили трофей Пичичи (лучшему бомбардиру сезона Ла Лиги), приз Ди Стефано (лучшему игроку сезона Ла Лиги), а также приз игроку сезона по версии болельщиков. В прошлом розыгрыше чемпионата Испании Бензема забил 27 голов и отдал 12 результативных передач. Ещё 15 мячей у Карима было в Лиге Чемпионов.