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Разгромы от Шахтера и Днепра-1, скучная Барса, победоносный Моуриньо. Главные новости за 1 октября

Общие новости
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UA-Футбол подготовил для Вас подборку главных новостей из мира футбола за субботу, 1 октября

Разгромы от Шахтера и Днепра-1, скучная Барса, победоносный Моуриньо. Главные новости за 1 октября

Фото: shakhtar.com/ автор неизвестен

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Бенефис Сикана: "Шахтер" жестко разбил "Металлист"

После хет-трика за Украину U-21 Даниил Сикан забил трижды и "Металлисту" в рамках УПЛ - вот это неделя у молодого нападающего! Его прогресс налицо, да и всего "Шахтера" тоже. Харьковчан даже жаль было - они ничего не могли противопоставить фавориту, который забил аж шесть раз. Трепещи, "Реал"?

"Днепр-1" идет без потерь. Теперь разгромлен и "Львов"

Днепряне выиграли четвертый матч чемпионата подряд и остаются единственной командой в УПЛ, которая идет без потерь. Герои поединка во Львове - Артем Довбик и Алексей Гуцуляк, но и работу Александра Кучера отмечать надо, ведь команда добавляет от матча к матчу. Учитывая кризис "Динамо", "Днепр-1" выглядит вполне себе претендентом на 1-2 места. Почему нет?

АПЛ: яркий "Арсенал", проблемный "Ливерпуль", волевой "Челси"

Большой игровой день был вчера во всех топ-чемпионатах. В Англии главным событием стала победа "Арсенала" над "Тоттенхэмом" в дерби северного Лондона (3:1). Наш Александр Зинченко провел на поле 70 минут - больше пока нельзя из-за последствий травмы. "Ливерпуль" устроил голевое шоу с сенсационным "Брайтоном", которое так и не выиграл - Леандро Троссар спас для своих ничью (3:3). Также отмечаем волевую победу "Челси" на поле "Кристал Пэласа" с голом Коннора Галлахера на 90-й минуте (2:1).

Примера: "Барселона" и "Атлетико" добыли дежурные победы

"Барса" пешком, но все равно довольно уверенно разобралась с "Мальоркой" на ее поле. Помог феноменальный Левандовский, сделавший гол из ничего - 1:0. Ну, а в центральном матче тура "Атлетико" торжествовал на поле "Севильи", которую нынче не побеждает только ленивый. Льоренте и Мората забили по голу, и вся Испания теперь ждет отставки Хулена Лопетеги. Пора.

Серия А: Моуриньо одолел "Интер", победы "Наполи" и "Милана"

Жозе Моуриньо эффектно вернулся на "Сан-Сиро" во главе "Ромы", победив "Интер" со счетом 2:1 и абсолютно по делу. Решающий гол на счету защитника Криса Смоллинга. Также не потеряли очков и "Наполи" с "Миланом" - "Партенопеи" легко растоптали "Торино" всего за тайм (3:1), а вот "Россонери" лишь в добавленное время дожали крепкий "Эмполи" (3:1) - тут отмечаем решающее касание от защитника Фоде Балло-Туре.

"ПСЖ" не без проблем одолел бывшую команду своего тренера

"Ницца", как и полагается "бывшей", дала настоящий бой своему экс-тренеру Кристофу Гальтье, но суперзвезды Парижа все же добились своего. Решающий гол, как обычно, на счету Килиана Мбаппе, но мы особо отмечаем мяч Лионеля Месси - дебютный для аргентинца со штрафного в футболке "ПСЖ". Всего же за карьеру Лео реализовал аж 60 штрафных - невероятно!

Зеленский вернул клубам телевизионные права на свои матчи

"Спортивный клуб, который в рамках спортивных соревнований проводит спортивное мероприятие и осуществляет организационное, финансовое и другое обеспечение его подготовки и проведения, считается организатором спортивного мероприятия", - так написано в Законе, который подписал вчера Президент Зеленский. Вроде, звучит все логично, но зачем тогда УПЛ? Как быть с Setanta и ее пулом? Бардак как он есть.

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