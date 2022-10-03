В представлении не нуждается. Сегодня День рождения у Златана Ибрагимовича

Златан Ибрагимович родился 3 октября 1981 года в Мальме. Шведский футболист, нападающий итальянского клуба "Милан". Бывший капитан сборной Швеции. Он забил более 570 голов за карьеру, включая более 500 голов за клуб, и забивал в каждом из последних четырех десятилетий.

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Ибра выступал за "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "ПСЖ", "МЮ", "Лос-Анджелес Гэлакси" и сборную Швеции. Выиграл множество трофеев: золотые комплекты медалей чемпионатов, Кубки и Суперкубки стран, Суперкубок УЕФА и Лигу Европы. Правда, ЛЧ ему так и не покорилась.

Также сегодня празднуют День рождения голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага и экс-форвард "Баварии" Клаудио Писарро.