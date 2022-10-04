Украина нацелилась на ЧМ, Лестер одержал первую победу. Главные новости за 3 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 3 октября

Как сообщает авторитетное издание The Times, Украина присоединится к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. В частности, в Украине пройдут матчи одной из групп. Ожидается, что официально об этой идее будет объявлено в среду в штаб-квартире УЕФА, а решение о хозяевах Мундиаля ФИФА будет принимать в 2024-м.

Правда, на счету этого игрока всего один матч в футболке национальной команды – Юрий Коломоец дебютировал в составе сборной в товарищеском поединке против Словакии в 2017-м. 32-летний нападающий в высшем дивизионе выступал за "Ворсклу" и "Александрию", забил 20 голов в 86 матчах. В прошлом сезоне играл за житомирское "Полесье".

Звезда юношеской команды "Динамо" уже официально включена в заявку на сезон в УПЛ. До этого Самба все еще надеялся найти себе новый клуб, но остался в Киеве. В сентябре он играл за сборную Сенегала U-20, с которой выиграл местный турнир. Отметим, что в прошлом сезоне Диалло был одним из лучших бомбардиров Юношеской лиги УЕФА, забив 5 голов в 8 матчах.

Лисы закрывали восьмой тур АПЛ матчем против "Ноттингем Форест". И, наконец, порадовали своих болельщиков как результатом, так и игрой. "Лестер" победил со счетом 4:0 – дубль оформил Мэддисон, по голу добавили Барнс и Дака. Брендан Роджерс, похоже, останется на своем посту, по крайней мере, пока – его команда покинула последнее место, куда упал "Ноттингем".

Команда из Удине продолжает удивлять болельщиков итальянского футбола. Бело-черные одержали шестую победу подряд, да еще в драматическом стиле. "Верона" повела в счете, забив в середине первого тайма. Бету на 70-й сравнял, а Бийол на 90+3 забил победный для "Удинезе" гол – 1:2. Команда Андреа Соттила занимает третье место, отставая от "Наполи" и "Аталанты" всего на один балл.

В воскресенье Андрей Лунин получил шанс выйти в основе "Реала" из-за проблем со здоровьем у Тибо Куртуа. Украинский голкипер пропустил, а мадридцы сыграли вничью с "Осасуной" 1:1. Но не исключено, что Лунин еще и дебютирует в Лиге Чемпионов, ведь, по информации СМИ, Куртуа не успевает восстановиться к среде. Как известно, 5 октября "Реал" примет "Шахтер".