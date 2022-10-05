Поражение Барсы, шоу от Наполи, Лунин выйдет на Шахтер. Главные новости за 4 октября

Второе поражение кряду в ЛЧ уменьшило шансы каталонцев на выход в плей-офф ЛЧ. "Интер" не играл лучше "Барсы", как можно подумать, но реализовал свой единственный момент, а еще начисто закрыл Левандовского - и этого хватило. Также отмечаем арбитраж - словенец Винчич в двух ключевых эпизодах принимал спорные решения в пользу итальянцев.

У "Брюгге" 9 очков после 3 туров Лиги чемпионов - кто мог такое подумать? Вчера бельгийцы всухую обыграли "Атлетико" - 2:0. Наш Эдуард Соболь вышел на замену, а Роман Яремчук просидел весь матч в запасе. Также отмечаем яркий разгром, устроенный "Наполи" в Амстердаме - 6:1. "Аякс" не пропускал так много в еврокубках 42 года!

Еще два фаворита ЛЧ вчера победили всухую. "Бавария", как и ожидалось, в разминочном режиме разобралась с "Викторией" (5:0) - здесь солировал Лерой Сане. "Ливерпуль", в свою очередь, решил проблемы с обороной и перекрыл кислород "Рейнджерс" - 2:0. А вот "Тоттенхэм" в противостоянии с "Айнтрахтом" преимущество в классе доказать не сумел (0:0) - типичная картина для Антонио Конте в Европе.

Главное футбольное противостояние Украины начнется в воскресенье, 16 октября, в 17:00 - так решила УПЛ, и это немного неожиданно. Дело в том, что параллельно в Испании стартует первое Эль Класико этого сезона - "Реал" примет "Барселону", и этот матч точно заинтересует тысячи украинских болельщиков. Им придется выбирать, хотя можно было обойтись без этого.

Тибо еще не залечил травму и даже не попал в заявку "Реала" на сегодняшний матч с "Шахтером", а это значит, что с 99% вероятности в основе "Сливочных" выйдет украинец Андрей Лунин. В прошлом туре Ла Лиги он уже отыграл за Мадрид 90 минут с "Осасуной" (1:1), и вот снова появится на поле. Такого с воспитанником "Днепра" в столице Испании еще не случалось.

Вряд ли вам что-то скажет имя "Ричард Родель", но отмечать такое надо - немногие иностранцы рискуют переходить в УПЛ во время войны. Интересно, 23-летний воспитанник "Тоттенхэма" в курсе возможных воздушных тревог прямо по ходу игр? В Болгарии, где он выступал до последнего времени, такого не бывало.