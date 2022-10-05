Поражение Барсы, шоу от Наполи, Лунин выйдет на Шахтер. Главные новости за 4 октября
UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 4 октября
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Барселона" при неоднозначном судействе проиграла "Интеру"
Второе поражение кряду в ЛЧ уменьшило шансы каталонцев на выход в плей-офф ЛЧ. "Интер" не играл лучше "Барсы", как можно подумать, но реализовал свой единственный момент, а еще начисто закрыл Левандовского - и этого хватило. Также отмечаем арбитраж - словенец Винчич в двух ключевых эпизодах принимал спорные решения в пользу итальянцев.
Сенсации дня: "Брюгге" берет максимум, "Наполи" растоптал "Аякс"
У "Брюгге" 9 очков после 3 туров Лиги чемпионов - кто мог такое подумать? Вчера бельгийцы всухую обыграли "Атлетико" - 2:0. Наш Эдуард Соболь вышел на замену, а Роман Яремчук просидел весь матч в запасе. Также отмечаем яркий разгром, устроенный "Наполи" в Амстердаме - 6:1. "Аякс" не пропускал так много в еврокубках 42 года!
"Бавария" и "Ливерпуль" включили класс, а "Тоттенхэм" не смог
Еще два фаворита ЛЧ вчера победили всухую. "Бавария", как и ожидалось, в разминочном режиме разобралась с "Викторией" (5:0) - здесь солировал Лерой Сане. "Ливерпуль", в свою очередь, решил проблемы с обороной и перекрыл кислород "Рейнджерс" - 2:0. А вот "Тоттенхэм" в противостоянии с "Айнтрахтом" преимущество в классе доказать не сумел (0:0) - типичная картина для Антонио Конте в Европе.
"Динамо" и "Шахтер" померяются силами во время Эль Класико
Главное футбольное противостояние Украины начнется в воскресенье, 16 октября, в 17:00 - так решила УПЛ, и это немного неожиданно. Дело в том, что параллельно в Испании стартует первое Эль Класико этого сезона - "Реал" примет "Барселону", и этот матч точно заинтересует тысячи украинских болельщиков. Им придется выбирать, хотя можно было обойтись без этого.
Зеленый свет Лунину: Куртуа не сыграет с "Шахтером"
Тибо еще не залечил травму и даже не попал в заявку "Реала" на сегодняшний матч с "Шахтером", а это значит, что с 99% вероятности в основе "Сливочных" выйдет украинец Андрей Лунин. В прошлом туре Ла Лиги он уже отыграл за Мадрид 90 минут с "Осасуной" (1:1), и вот снова появится на поле. Такого с воспитанником "Днепра" в столице Испании еще не случалось.
"Ворскла" подписала английского нападающего
Вряд ли вам что-то скажет имя "Ричард Родель", но отмечать такое надо - немногие иностранцы рискуют переходить в УПЛ во время войны. Интересно, 23-летний воспитанник "Тоттенхэма" в курсе возможных воздушных тревог прямо по ходу игр? В Болгарии, где он выступал до последнего времени, такого не бывало.
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