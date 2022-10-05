Экс-полузащитник Аталанты Иличич определился с новым клубом

Полузащитник Йосип Иличич вернулся в чемпионат Словении. Экс-игрок "Аталанты" перешел в "Марибору" на правах свободного агента, сообщает официальный сайт команды из одноименного города.

Контракт 34-летнего словенца рассчитан до 2025 года. В новом клубе он будет играть в футболке с номером 72. Презентация новичка команды состоится сегодня на центральной площади города.

В сентябре "Аталанта" и Иличич прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Полузащитник выступал за "бергамасков" с 2017 года. К слову, ранее Йосип уже защищал цвета "Марибора" в июле-августе 2010 года.