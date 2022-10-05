Экс-полузащитник Аталанты Иличич определился с новым клубом
34-летний словенец вернулся на родину
Фото: nkmaribor
Полузащитник Йосип Иличич вернулся в чемпионат Словении. Экс-игрок "Аталанты" перешел в "Марибору" на правах свободного агента, сообщает официальный сайт команды из одноименного города.
Контракт 34-летнего словенца рассчитан до 2025 года. В новом клубе он будет играть в футболке с номером 72. Презентация новичка команды состоится сегодня на центральной площади города.
В сентябре "Аталанта" и Иличич прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Полузащитник выступал за "бергамасков" с 2017 года. К слову, ранее Йосип уже защищал цвета "Марибора" в июле-августе 2010 года.
3, 2, 1… Jojo, dobrodošel doma!— NK Maribor (@nkmaribor) October 5, 2022
Pogodba do 2025, dres s št. 72. Uradna predstavitev danes ob 17. uri na osrednjem prireditvenem prostoru v nakupovalnem središču Europark.
➡️ https://t.co/FQOwBxRwVB#MiSkupajEnoSmo #VijolčnaJeLjubezenVečna pic.twitter.com/lpkDrP1G7R
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