Заявка Украины на ЧМ-2030, первое поражение Йовичевича и отставка Лопетеги. Главные новости за 5 октября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей футбола за среду, 5 октября.

Украина стала одним из претендентов на проведение юбилейного Чемпионата мира по футболу 2030 года. Заявка нашей страны будет совместной с Испанией и Португалией. Условия участия Украины в заявке будут оговорены и определены позже. Однако уже известно, что появление в заявке Украины не изменит ранее принятую "дорожную карту": 11 стадионов будут привлечены в Испании и 3 – в Португалии. На проведение мундиаля также претендуют Марокко, Уругвай/Аргентина/Парагвай/Чили и Египет/Греция/Саудовская Аравия.

"Шахтёр" потерпел первое поражение при Йовичевиче, минимально уступив "Реалу" (2:1) на Бернабеу. Голы за мадридцев забивали молодые таланты Родриго и Винисиус, на что "горняки" ответили шикарным мячом Зубкова, испортившего дебют Андрею Лунину в Лиге Чемпионов. Несмотря на неудачу, "Шахтёра" (4 очка) сохранил вторую строчку в группе F, опережая "РБ Лейпциг" на пункт. "Быки" в свою очередь справились с "Селтиком" (3:1).

"Челси" покинул дно группы Е, разгромив на своем поле "Милан" (3:0). До перерыва дебютный гол за "синих" забил Уэсли Фофана, во втором тайме ещё по мячу в свой актив записали Обамеянг и Рис Джеймс. Отметим также, что 80-миллионный Фофана досрочно покинул поле из-за травмы колена. Таким образом "Челси" сравнялся с "россонери" по очкам (4), но опережает итальянцев по дополнительным показателям. А лидерство в группе захватил "РБ Зальцбург" (5 очков), одержав минимальную победу над загребским "Динамо" (1:0).

Лидеры группы H не выявили сильнейшего. "Бенфика" и "ПСЖ" стартовали с синхронных побед над "Ювентусом" и "Маккаби". В очной встрече в Лиссабоне Лионель Месси вывел парижан вперёд, забив в шестом матче кряду во всех турнирах. Но автогол португальского легионера "ПСЖ" Данилу в конце тайма восстановив паритет. После перерыва голов болельщики не увидели. Таким образом "ПСЖ" и "Бенфика" делят первое место по итогам первого круга, Ювентус" после победы над Хайфой (3:1) отстаёт от лидеров на 4 пункта.

"Севилья" разгромно уступила "Боруссии" (1:4) на своём поле, после чего руководство испанского клуба отправило главного тренера команды Хулена Лопетеги в отставку. В ЛЧ после первого круга у "нервионцов" одно очко и третье место, в Ла Лиге – 5 очков и 17-е место. Отметим, что под руководством Лопетеги "Севилья" впервые в истории трижды кряду играла в групповом этапе Лиги Чемпионов. Также Лопетеги удалось взять с клубом Лигу Европы.

Чемпион мира-2010 и двухкратный чемпион Европы Хаби Алонсо получил первую тренерскую работу в большом футболе. 40-летний баск подписал контракт с "Байером", , рассчитанный до 2024 года. На должности главного тренера Алонсо заменил Херардо Сеоане. Ранее Алонсо тренировал лишь юношескую команду "Реала" (2018-19) и резервную команду "Реал Сосьедад" (2019-2022). "Байер" провалив старт сезона, оказавшись в зоне вылета Бундеслиги (5 очков в 8 турах) и на третьей строчку в группе ЛЧ (3 очка в 3 турах).