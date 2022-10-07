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7 октября: сегодня День рождения отмечают Дида и Диего Коста

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И не только они

7 октября: сегодня День рождения отмечают Дида и Диего Коста

Getty Images / Global Images Ukraine

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Диего да Силва Коста родился 7 октября 1988 года – испанский и бразильский футболист, нападающий "Вулверхэмптона". Стал чемпионом Испании, победителем Лиги Европы, обладателем Кубка страны и Суперкубка УЕФА в составе "Атлетико". С "Челси" побеждал в АПЛ и выигрывал Кубок Английской лиги.

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Нелсон де Жезус Силва родился в этот же день, но на 15 лет раньше. Более известен как Дида – бразильский вратарь, защищал цвета "Милана" с сезона-2002/03 по сезон-2009/10. За данный период дважды выигрывал ЛЧ, а также Серию А и клубный Чемпионат мира. Дида – чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии. Сейчас он тренирует вратарей "россонери".

Также 7 октября отмечают День рождения экс-форвард сборной Англии Джермейн Дефо, экс-оборонец "Ливерпуля" Сами Хююпия и правый защитник "красных" Трент Александер-Арнольд.

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В статье: Джермейн Дефо Сами Хююпя Сами Хююпяя Дида Диего Коста Трент Александер-Арнольд Нельсон Дида
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