Срна: Боснии не стоит проводить матч с россией. Хорватия точно не играла бы

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна дал комментарий о запланированном товарищеском матче сборных Боснии и Герцеговины и россии:

"Моё мнение заключается в том, что этот матч не стоит проводить. Почему? Потому что в этом вопросе много политики. Политика и спорт не должны идти вместе, но это уникальный случай. Думаю, Хорватия точно не провела бы такой матч, если бы спросили игроков", – сказал Срна.

Напомним, матч сборных россии и Боснии и Герцеговины может состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Окончательное решение о том, примет ли сборная участие в этой товарищеской игре, будет принято Боснией 10 октября.