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Срна: Боснии не стоит проводить матч с россией. Хорватия точно не играла бы

Общие новости
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Функционер "Шахтера" имеет свою точку зрения

Срна: Боснии не стоит проводить матч с россией. Хорватия точно не играла бы

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна дал комментарий о запланированном товарищеском матче сборных Боснии и Герцеговины и россии:

"Моё мнение заключается в том, что этот матч не стоит проводить. Почему? Потому что в этом вопросе много политики. Политика и спорт не должны идти вместе, но это уникальный случай. Думаю, Хорватия точно не провела бы такой матч, если бы спросили игроков", – сказал Срна.

Напомним, матч сборных россии и Боснии и Герцеговины может состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Окончательное решение о том, примет ли сборная участие в этой товарищеской игре, будет принято Боснией 10 октября.

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В статье: Дарио Срна Босния и Герцеговина Национальная сборная России война с россией
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Источник:
Al Jazeera Balkans

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