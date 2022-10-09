Победа Ворсклы, сухой матч Лунина, осечки Баварии и ПСЖ. Главные новости за 8 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 8 октября

Полтавская команда одержала свою вторую победу и поднялась в середину турнирной таблицы. На этот раз "Ворскла" принимала "Черноморец". Первый тайм прошел без голов, в начале второго точными ударами обменялись Чеснаков и Бобко. Одесситы чаще били по воротам, но свой шанс реализовали именно подопечные Скрипника – албанский легионер Таулант Сефери принес вторую победу полтавчанам, которые поднялись на девятую строчку в турнирной таблице.

В объективы журналистов попал Анатолий Трубин. В Италии им заинтересовались очень мощно начавший нынешний сезон "Удинезе" и "Сассуоло". Ну и конечно куда без Мудрика. Сообщается, что на него положил глаз "Ювентус", но ему придется выдержать конкуренцию со стороны "Реала", который тоже не прочь получить украинца.

Тибо Куртуа продолжает лечиться, так что у Андрея есть возможность набивать статистику. Наконец-то он не пропустил, играя за "Реал". Сливочные играли на выезде с "Хетафе" и победили благодаря голу Милитао еще в первом тайме. У Андрея работы было не очень много – соперник всего дважды попал в рамку его ворот. Также отмечаем победу "Атлетико" над "Жироной" благодаря дублю Анхеля Корреа (2:1), а также ничью "Севильи" и "Атлетика" (1:1). Баски идут третьими, андалусцы до сих пор над зоной вылета.

В центральном матче 8-го тура итальянской Серии А чемпион обладал тотальным преимуществом над принципиальным соперником, но мяч после ударов россонери крайне редко летел в ворота. Тем не менее, дважды Войцех Щенсны был вынужден доставать его из сетки – перед перерывом отличился Томори, в начале второго тайма Диас. "Милан" догнал "Наполи" и "Аталанту", но те свои матчи сыграют в воскресенье. Также отметим победу "Интера" над "Сассуоло" благодаря дублю Джеко (2:1).

В Германии внимание было приковано к противостоянию Дортмунда и Мюнхена. Сначала чемпион значительно лучше реализовывал свои возможности – Горецка и Сане, казалось, обеспечили три очка "Баварии". Но другого мнения был вышедший на замену Антони Модест. Сначала он ассистировал Мукоко, а на 90+5 забил сам и сравнял счет – 2:2. "Бавария" и "Боруссия" пока имеют по 16 очков и делят 3-4 места. Также отметим разгром, который "Байер" устроил "Шальке" – 4:0. Это была первая игра во главе фармацевтов Хаби Алонсо, они наконец-то вырвались из зоны вылета.

"Манчестер Сити" ситуативно вышел на первое место (пока свой матч не сыграет "Арсенал"), разгромив "Саутгемптон" 4:0. Конечно, не обошлось без гола Холанда. Эрлинг забил в десятом матче подряд за горожан, правда, он с начала сезона не забил только в одном матче. "Челси" разгромил "Вулверхэмптон" 3:0, а "Тоттенгэм" был сильнее "Брайтона" (опять Кейн). На пятое место вышел Ньюкасл после разгрома "Брентфорда" 5:1.

"Пари Сен-Жермен" вышел на игру против "Реймса" без Лионеля Месси, получившего повреждение в игре с "Бенфикой" и не смог забить хотя бы один раз. Все закончилось ничьей 0:0. Но и по такому результату ПСЖ увеличил свое преимущество над "Марселем", ведь провансальцы проиграли "Аяччо" 1:2.