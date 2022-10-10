Лидерство Днепра-1 и Арсенала, разгром от Динамо. Главные новости за 9 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 9 октября

В первом воскресном матче чемпионата Украины команда Кучера играла с "Зарей". И благодаря результативности Артема Довбика одержала уверенную победу. Он открыл счет в первом тайме, а после перерыва забил еще два, доведя свою результативную серию за команду до пяти матчей подряд. "Заря" не смогла ответить хотя бы голом – "Днепр-1" вышел на первое место, не потеряв ни одного очка и не пропустив ни одного гола.

Киевлянам понадобился почти весь первый тайм, чтобы поразить ворота львовян - отличился Буяльский. В начале второго тайма из-за травмы "Динамо" потеряло Дениса Бойко, но это не помешало довести дело до разгрома. Буяльский оформил дубль, а Тимчик поставил точку. "Динамо" после трех побед подряд – восьмое. А вот "Кривбасс" и "Минай" голов не забивали, ничья 0:0. У криворожцев три очка, они предпоследние, у ужгородцев пять, они идут на 11 месте.

Центральный матч тура в АПЛ порадовал зрителей. Дважды "Ливерпулю" удавалось отыгрываться – сначала на гол Мартинелли ответил Нуньес, затем после гола Саки забил Фирмино. Но когда Сака оформил дубль ударом с пенальти, "Арсенал" уже свое преимущество удержал. Очередные три очка и команда Артеты возвращается на первое место. Зинченко не попал даже в заявку из-за травмы. А вот Миколенко отыграл весь поединок против МЮ, но его "Эвертон" проиграл 1:2. Роналду вышел на смену в первом тайме и забил победный гол. Манкунианцы поднялись на пятую строчку, ириски – 12-е.

В Италии внимание было приковано к поединку между "Удинезе" и "Аталантой", которые стартовали очень мощно. Команда из Бергамо повела с разницей в два мяча после голов Лукмана и Муриэля, но "Удинезе" отыгрался усилиями Деулофеу и Переса. Малиновский отыграл чуть менее получаса, результативными действиями не отличился. Потерей очков конкурентов воспользовался "Наполи", разбивший "Кремонезе" 1:4 – неаполитанцы первые и опережают "Аталанту" на два балла. "Рома" в свою очередь справилась с "Лечче" 2:1 и сохранила за собой пятое место.

Забив гол в начале встречи (отличился Педри), "Барселона" даже позволила сопернику почаще бить по ее воротам, но "Сельта" отыграться не смогла. Очередные три очка обеспечили "Барселоне" первое место перед Эль Класико, которое состоится уже в следующем туре. А еще "Реал Сосъедад" обыграл "Вильярреал" 1:0 и продолжил погоню за лидерами чемпионата.

"Унион Берлин" решил воспользоваться периодом нестабильности, который переживают "Бавария" и "Боруссия" - уже девятый тур прошел, а он продолжает лидировать. Да еще уходит в отрыв. Команда Урса Фишера одолела на выезде "Штутгарт" 0:1 и теперь на два очка опережает "Фрайбург", который в воскресенье сыграл вничью 2:2 с "Гертой", и на четыре очка впереди "Баварии". Также отмечаем победу "Боруссии" из Менхенгладбаха над "Кельном" 5:2, жеребцы отстают от первой четверки всего на один балл.