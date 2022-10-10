100 лучших футболистов всех времен от FourFourTwo: Роналду в тройке, а Пеле четвертый
В списке всего один украинец
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольный портал FourFourTwo
Десятка лучших выглядит следующим образом:
- Лионель Месси ("Барселона", "ПСЖ", Аргентина);
- Диего Марадона ("Барселона", "Наполи", Аргентина);
- Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", "Реал", "Ювентус", Португалия);
- Пеле ("Сантос", Бразилия);
- Зинедин Зидан ("Ювентус", "Реал", Франция);
- Йохан Кройфф ("Аякс", "Барселона", Нидерланды);
- Джордж Бест ("Манчестер Юнайтед", Северная Ирландия);
- Франц Беккенбауэр ("Бавария", ФРГ);
- Ференц Пушкаш ("Реал", Венгрия);
- Роналдо ("Барселона", "Интер", "Реал", Бразилия).
Отметим, что в списке есть Олег Блохин. Он занимает 52-е место в списке. Ещё один украинец-обладатель Золотого мяча, Андрей Шевченко, в список не попал.
"Неделями пытаясь сузить всех футболистов до списка из 100 человек, мы в FourFourTwo теперь понимаем, какая это чепуха. Выбор становится почти невозможным, когда вы понимаете, сколько выдающихся футболистов было на разных континентах и в разные десятилетия", – написала редакция портала на сайте вдобавок к составленному топу.
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