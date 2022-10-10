100 лучших футболистов всех времен от FourFourTwo: Роналду в тройке, а Пеле четвертый

Футбольный портал FourFourTwo составил список из ста лучших игроков в истории футбола. Лионель Месси занимает первое место в рейтинге.

Десятка лучших выглядит следующим образом:

Лионель Месси ("Барселона", "ПСЖ", Аргентина); Диего Марадона ("Барселона", "Наполи", Аргентина); Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", "Реал", "Ювентус", Португалия); Пеле ("Сантос", Бразилия); Зинедин Зидан ("Ювентус", "Реал", Франция); Йохан Кройфф ("Аякс", "Барселона", Нидерланды); Джордж Бест ("Манчестер Юнайтед", Северная Ирландия); Франц Беккенбауэр ("Бавария", ФРГ); Ференц Пушкаш ("Реал", Венгрия); Роналдо ("Барселона", "Интер", "Реал", Бразилия).

Отметим, что в списке есть Олег Блохин. Он занимает 52-е место в списке. Ещё один украинец-обладатель Золотого мяча, Андрей Шевченко, в список не попал.