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100 лучших футболистов всех времен от FourFourTwo: Роналду в тройке, а Пеле четвертый

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В списке всего один украинец

100 лучших футболистов всех времен от FourFourTwo: Роналду в тройке, а Пеле четвертый

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Футбольный портал FourFourTwo составил список из ста лучших игроков в истории футбола. Лионель Месси занимает первое место в рейтинге.

Десятка лучших выглядит следующим образом:

  1. Лионель Месси ("Барселона", "ПСЖ", Аргентина);
  2. Диего Марадона ("Барселона", "Наполи", Аргентина);
  3. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", "Реал", "Ювентус", Португалия);
  4. Пеле ("Сантос", Бразилия);
  5. Зинедин Зидан ("Ювентус", "Реал", Франция);
  6. Йохан Кройфф ("Аякс", "Барселона", Нидерланды);
  7. Джордж Бест ("Манчестер Юнайтед", Северная Ирландия);
  8. Франц Беккенбауэр ("Бавария", ФРГ);
  9. Ференц Пушкаш ("Реал", Венгрия);
  10. Роналдо ("Барселона", "Интер", "Реал", Бразилия).

Отметим, что в списке есть Олег Блохин. Он занимает 52-е место в списке. Ещё один украинец-обладатель Золотого мяча, Андрей Шевченко, в список не попал.

"Неделями пытаясь сузить всех футболистов до списка из 100 человек, мы в FourFourTwo теперь понимаем, какая это чепуха. Выбор становится почти невозможным, когда вы понимаете, сколько выдающихся футболистов было на разных континентах и ​​в разные десятилетия", – написала редакция портала на сайте вдобавок к составленному топу.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Пеле Диего Марадона FourFourTwo
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Источник:
fourfourtwo.com

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