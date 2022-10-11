Трансфер Гризманна, потери Ливерпуля и Ромы, признание Блохина. Главные новости за 10 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 10 октября

Очередной тур украинской Премьер-лиги должен был завершить матч в Киеве между "Металлистом 1925" и "Александрией". Победа одной из команд позволяла ей подняться в тройку лидеров. Однако утром понедельника россияне начали наносить ракетные удары по критической инфраструктуре и по гражданским объектам Украины. Как следствие, игра была перенесена на неопределенную дату.

Спортивный директор "Шахтера" призвал поддержать Украину через платформу Saving Lives Humanitarian Center. Дарио уверен, что многие команды не останутся в стороне и проявят солидарность с Украиной. Фонд занимается помощью людям, пострадавшим от войны, развязанной россией.

В преддверии игры в Лиге Чемпионов главные тренеры "Шахтера" и "Реала" не обошли тему российских ударов по Украине. Игорь Йовичевич заметил, что "мы (тренер неоднократно заявлял, что чувствует себя украинцем – прим.) победим, уничтожить нас невозможно, наш дух, единство... Можно как-то испортить настроение, но не уничтожить". Карло Анчелотти в свою очередь заметил, что произошедшее в Украине повлияло на всех. Он подчеркнул, что в "Реале" поддерживают Лунина и помогут, чем смогут.

Мадридский клуб объявил о полноценном контракте своей французской звезды. Как известно, Антуан играл за матрасников на правах аренды. "Барселона" хотела получить за него 40 миллионов, но команды сошлись на цифре в 20 миллионов. Что интересно, в 2019-м каталонцы покупали француза за 120 млн. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и две результативные передачи в 11 матчах.

Колумбийский вингер "Ливерпуль" Луис Диаз в матче с "Арсеналом" получил травму и, по информации СМИ, выбыл, по меньшей мере, до середины декабря. Диаз в текущем сезоне забил четыре гола и отдал три результативных передачи в 12 матчах. Большая неприятность и у "Ромы". Пауло Дибала во время пробития пенальти в игре с Лечче повредил бедро. Как следствие, он будет вынужден пропустить от 4 до 8 недель. Под вопросом его участие в чемпионате мира в составе сборной Аргентины.

Авторитетный журнал FourFourTwo составил свой рейтинг лучших игроков за все время. На первом месте оказался Лионель Месси, вторым стал его соотечественник Диего Марадона, Криштиану Роналду замкнул тройку. Пеле – четвертый, а пятый – Зинедин Зидан. В списке присутствует и один украинец – Олег Блохин занял 52-е место. Андрея Шевченко в рейтинге нет.