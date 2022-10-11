Месси, Роналдиньо и Буффон сыграют в матче памяти Марадоны

В преддверии чемпионата мира- 2022 состоится поединок в память о легендарном аргентинском нападающем Диего Марадоне.

Товарищеская игра пройдет 14 ноября на Олимпийском стадионе в Риме. В матче планируется участие форварда "ПСЖ" Лионеля Месси, а также других легенд футбола, в частности экс-нападающего "Барселоны" Роналдиньо и бывшего голкипера "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффона.

Отмечается, что одну из команд будет готовить наставник "Ромы" Жозе Моуриньо.

Напомним, что легенда аргентинского футбола Марадона ушел из жизни 25 ноября 202 года в возрасте 60 лет. Чемпионат мира стартует 20 ноября в Катаре поединком Катар - Эквадор.