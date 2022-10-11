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Месси, Роналдиньо и Буффон сыграют в матче памяти Марадоны

Общие новости
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Товарищеская игра запланирована на 14 ноября

Месси, Роналдиньо и Буффон сыграют в матче памяти Марадоны

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В преддверии чемпионата мира- 2022 состоится поединок в память о легендарном аргентинском нападающем Диего Марадоне.

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Товарищеская игра пройдет 14 ноября на Олимпийском стадионе в Риме. В матче планируется участие форварда "ПСЖ" Лионеля Месси, а также других легенд футбола, в частности экс-нападающего "Барселоны" Роналдиньо и бывшего голкипера "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффона.

Отмечается, что одну из команд будет готовить наставник "Ромы" Жозе Моуриньо.

Напомним, что легенда аргентинского футбола Марадона ушел из жизни 25 ноября 202 года в возрасте 60 лет. Чемпионат мира стартует 20 ноября в Катаре поединком Катар - Эквадор.

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В статье: Лионель Месси Джанлуиджи Буффон Роналдиньо Диего Марадона
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Источник:
Lequipe.fr

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