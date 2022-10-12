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Шахтер не проиграл Реалу, Мбаппе требует трансфер, УПЛ могут остановить. Главные новости за 11 октября

Общие новости
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UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 11 октября

Шахтер не проиграл Реалу, Мбаппе требует трансфер, УПЛ могут остановить. Главные новости за 11 октября

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateusz Slodkowski/DeFodi Images

UA-Футбол
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"Шахтер" на 95-й минуте упустил победу над "Реалом"

94 минуты держались "Горняки" в матче против действующего победителя ЛЧ, побеждая благодаря голу Александра Зубкова, но в одной из последних атак все-таки пропустили. Обидно, да, но и ничья против "Реала" тоже очень почетна. Пожалуй, уже сейчас можно констатировать: "Шахтер" представляет воюющую Украину в еврокубках лучше всех остальных.

Сенсации ЛЧ: провал "Юве", осечка "Сити", невнятный "ПСЖ"

Яркий выдался день. Началось все с того, что "Ювентус" без шансов проиграл за поле "Маккаби" из Хайфы (0:2) - думается, отставка Макса Аллегри уже дело дней. Также в параллельной игре "Манчестер Сити" не забил пенальти, остался вдесятером и еле унес ноги из Копенгагена (0:0). Ну, и вишенка на торте - вторая ничья суперзвездного "ПСЖ" против "Бенфики" (1:1), причем на сей раз, Париж и игру показал весьма посредственную.

"Челси" победил "Милан", а "Лейпциг" перегнал "Шахтер"

В остальных играх ЛЧ отмечаем, прежде всего, победу "РБ Лейпциг" над "Селтиком" (2:0), позволившую немцам обойти в таблице "Шахтер". С большой вероятностью, все теперь решится в их очном матче. Также примечателен успех "Челси" в поединке против чемпиона Италии - песенка "Милана" была спета уже на 18-й минуте, когда удаление заработал Томори.

Чемпионат Украины может быть остановлен из-за ракетных обстрелов

Новость пока неофициальная, но от того не менее грустная. Увы, массированные ракетные обстрелы со стороны российских террористов не оставляют выбора - ближайший тур УПЛ будет перенесен на декабрь, и если не станет спокойнее, то весь чемпионат приостановят на неопределенный срок. Обидно, ведь на воскресенье планировалось украинское Класико - "Шахтер" против "Динамо".

Молодежка "Горняков" еще раз крупно проиграла Мадриду

"Шахтер" U-19 сверстникам из "Реала" не конкурент, вот и влетели украинцы еще раз со счетом 0:3. Мадрид - лидер группы, так что ничего критичного. Главное для юных "Горняков" теперь взять свое против "Селтика" и "Лейпцига" - и место в плей-офф никуда не денется.

Мбаппе якобы требует немедленного трансфера из "ПСЖ"

L’Equipe, France Blue и другие источники синхронно заявили, что Килиан Мбаппе намерен уже зимой покинуть "ПСЖ". Причина якобы в тактике и организации игры - 23-летний бомбардир не получил статуса и лидерских полномочий, которые просил. Примечательно также, что если прошлым летом главным претендентом на Мбаппе называли "Реал", то теперь в фаворитах ходит "Ливерпуль".

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