Шахтер не проиграл Реалу, Мбаппе требует трансфер, УПЛ могут остановить. Главные новости за 11 октября

94 минуты держались "Горняки" в матче против действующего победителя ЛЧ, побеждая благодаря голу Александра Зубкова, но в одной из последних атак все-таки пропустили. Обидно, да, но и ничья против "Реала" тоже очень почетна. Пожалуй, уже сейчас можно констатировать: "Шахтер" представляет воюющую Украину в еврокубках лучше всех остальных.

Яркий выдался день. Началось все с того, что "Ювентус" без шансов проиграл за поле "Маккаби" из Хайфы (0:2) - думается, отставка Макса Аллегри уже дело дней. Также в параллельной игре "Манчестер Сити" не забил пенальти, остался вдесятером и еле унес ноги из Копенгагена (0:0). Ну, и вишенка на торте - вторая ничья суперзвездного "ПСЖ" против "Бенфики" (1:1), причем на сей раз, Париж и игру показал весьма посредственную.

В остальных играх ЛЧ отмечаем, прежде всего, победу "РБ Лейпциг" над "Селтиком" (2:0), позволившую немцам обойти в таблице "Шахтер". С большой вероятностью, все теперь решится в их очном матче. Также примечателен успех "Челси" в поединке против чемпиона Италии - песенка "Милана" была спета уже на 18-й минуте, когда удаление заработал Томори.

Новость пока неофициальная, но от того не менее грустная. Увы, массированные ракетные обстрелы со стороны российских террористов не оставляют выбора - ближайший тур УПЛ будет перенесен на декабрь, и если не станет спокойнее, то весь чемпионат приостановят на неопределенный срок. Обидно, ведь на воскресенье планировалось украинское Класико - "Шахтер" против "Динамо".

"Шахтер" U-19 сверстникам из "Реала" не конкурент, вот и влетели украинцы еще раз со счетом 0:3. Мадрид - лидер группы, так что ничего критичного. Главное для юных "Горняков" теперь взять свое против "Селтика" и "Лейпцига" - и место в плей-офф никуда не денется.

L’Equipe, France Blue и другие источники синхронно заявили, что Килиан Мбаппе намерен уже зимой покинуть "ПСЖ". Причина якобы в тактике и организации игры - 23-летний бомбардир не получил статуса и лидерских полномочий, которые просил. Примечательно также, что если прошлым летом главным претендентом на Мбаппе называли "Реал", то теперь в фаворитах ходит "Ливерпуль".