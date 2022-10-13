Триллер на Камп Ноу, кресты Бойко и Яремчук в плей-офф ЛЧ. Главные новости за 12 октября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 12 октября.

"Барселона" не сумела взять реванш у "Интера", разделив очки с "нерадзурри" в сумасшедшей перестрелке с 6 мячами на Камп Ноу. Ничейный исход сохранил 3-очковый разрыв между командами, который делает вылет каталонцев из Лиги Чемпионов практически неминуемым. Теперь "Барселоне" остаётся надеяться на осечку миланцев в матче с "Викторией". Плезень в свою очередь проиграл 4-ю игру кряду, уступив "Баварии" (2:4), обеспечившей себе билет в плей-офф.

"Наполи" повторно переиграл "Аякс" (4:2), также гарантировав себе досрочный выход в плей-офф. Команда Лучано Спаллетти выиграла четвёртую игру кряду в Лиге Чемпионов. На данный момент неаполитанцы на пару с "Баварией" остаются единственными командами, не терявших очки в текущем розыгрыше турнира.

"Брюгге" впервые в собственной истории квалифицировался в плей-офф раунд Лиги Чемпионов, удержав нулевую ничью в гостевом матче с "Атлетико". Роман Яремчук и Эдуард Соболь провели всю встречу на лавке для запасных. Отметим, что Симон Миньоле в этом розыгрыше турнира голов ещё не пропускал – четвёртый сухой матч для экс-кипера "Ливерпуля". "Матрасники" сохраняют шансы на плей-офф, но отстают от второго "Порту" на два пункта – португальцы снова победили "Байер".

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко, получивший травму ноги в поединке 6-го тура УПЛ против "Руха" в минувшее воскресенье, в среду, 12 октября, прошел углубленное обследование в одной из клиник Барселоны. Как сообщает официальный сайт киевского клуба, по его результатам ему был поставлен диагноз повреждение передней крестообразной связки и назначена операция. В ближайшее время Бойко предстоит перенести операцию.

Килиан Мбаппе запросил трансфер в зимнее трансферное окно. Однако "ПСЖ" не планирует идти на поводу у желаний 23-летнего француза, сообщает Бен Джейкобс. При этом парижане не против отпустить форварда летом. В числе претендентов продолжает числиться мадридский "Реал". Напомним, летом Мбаппе подписал новый трёхлетний контракт с "ПСЖ".