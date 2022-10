Месси, Роналдиньо и Погба кидают между ног – новая реклама от Pepsi

Pepsi выпустил новую рекламу к чемпионату мира в Катаре. В ней Месси, Погба и Роналдиньо "кидают" между ног своим соперникам.

Ролик получил вирусное название "Nutmeg Royal". Словосочетание означает само прокидывание между ног – "натмег" и формат игры всех против всех "королевская битва", а именно – "рояль".

В рекламе также приняли участие тиктокер с 20 миллионами подписчиков Иран Феррейра, блогерша ​​Калджит Атвал и даже итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Всё действо происходит под легендарную Fatboy Slim – Rockafeller Skank.

Introducing Nutmeg Royale – reserved for those thirsty for the thrills of the game! #ThirstyForMore ???? pic.twitter.com/pivZntIsqc