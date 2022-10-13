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Месси, Роналдиньо и Погба кидают между ног – новая реклама от Pepsi

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Суперпопулярный тиктокер Иран Феррейра тоже здесь

Месси, Роналдиньо и Погба кидают между ног – новая реклама от Pepsi

Фото: скриншот

Новина українською

Pepsi выпустил новую рекламу к чемпионату мира в Катаре. В ней Месси, Погба и Роналдиньо "кидают" между ног своим соперникам.

Ролик получил вирусное название "Nutmeg Royal". Словосочетание означает само прокидывание между ног – "натмег" и формат игры всех против всех "королевская битва", а именно – "рояль".

В рекламе также приняли участие тиктокер с 20 миллионами подписчиков Иран Феррейра, блогерша ​​Калджит Атвал и даже итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Всё действо происходит под легендарную Fatboy Slim – Rockafeller Skank.

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В статье: Лионель Месси Роналдиньо Поль Погба
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