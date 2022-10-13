Месси, Роналдиньо и Погба кидают между ног – новая реклама от Pepsi
Суперпопулярный тиктокер Иран Феррейра тоже здесь
Фото: скриншот
Pepsi выпустил новую рекламу к чемпионату мира в Катаре. В ней Месси, Погба и Роналдиньо "кидают" между ног своим соперникам.
Ролик получил вирусное название "Nutmeg Royal". Словосочетание означает само прокидывание между ног – "натмег" и формат игры всех против всех "королевская битва", а именно – "рояль".
В рекламе также приняли участие тиктокер с 20 миллионами подписчиков Иран Феррейра, блогерша Калджит Атвал и даже итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
Всё действо происходит под легендарную Fatboy Slim – Rockafeller Skank.
Introducing Nutmeg Royale – reserved for those thirsty for the thrills of the game! #ThirstyForMore ???? pic.twitter.com/pivZntIsqc— Pepsi (@PepsiGlobal) October 13, 2022
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