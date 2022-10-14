Названа финальная 20-ка номинантов на Golden Boy-2022
picture alliance (Sven Simon)
Итальянский журнал Tuttosport назвал финальных претендентов на ежегодную премию Golden Boy-2022. В прошлом году награду получил хавбек "Барселоны" Педри.
Полная финальная 20-ка номинантов выглядит следующим образом:
Джуд Беллингем, Карим Адейеми ("Боруссия" Дортмунд), Эдуардо Камавинга ("Реал"), Педри, Ансу Фати, Гави ("Барселона"), Антониу Силва ("Бенфика"), Фабиу Карвалью ("Лиерпуль"), Деньян Ньонто ("Лидс"), Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг"), Джамал Мусиала, Матис Тель, Райан Гравенберх ("Бавария"), Фабио Миретти ("Ювентус"), Нико Гонсалес ("Валенсия"), Нуну Мендеш ("ПСЖ"), Джорджо Скальвини ("Аталанта"), Никола Залевски ("Рома"), Беньямин Шешко ("Ред Булл Зальцбург") и Дестини Удоджи ("Удинезе").
Напомним, что награждаются премией лучшие игроки до 21-го года.
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