Металлист уже третий, шанс для Лунина, поражение Миколенко. Главные новости за 15 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 15 октября

Металлист поднялся в тройку лидеров УПЛ

В субботу было сыграно два матча в рамках 7-го тура УПЛ. Харьковский "Металлист" в Ужгороде играл с "Ворсклой" и победил со счетом 3:2. Героем встречи стал Максим Прядун, оформивший дубль и отдавший результативную передачу на Каплиенко. За полтавчан отличились Кравчук и Марлисон. Благодаря этой победе "Металлист" вышел на третье место, сравнявшись с "Шахтером", но у горняков на две игры меньше. Еще в одном матче дня "Металлист 1925" сыграл вничью со "Львовом" – 2:2. Команда Дулуба дважды в течение игры отыгрывалась, харьковчане – 9-е, львовяне – 12-е.

Оболонь возглавила группу Б в Первой лиге

В группе Б второго дивизиона состоялся матч между лидерами – "Оболонь" принимала ЛНЗ. И пивовары победили благодаря голу Терехова, что позволило им стать единоличными лидерами. В группе А "Нива" продолжила серию без поражений до пяти матчей подряд – на этот раз тернополяне обыграли "Диназ" 1:0, они вплотную приблизились к первой тройке. Идущие третьими "Дунаевцы" неожиданно не смогли обыграть "Буковину" - ничья 0:0.

Куртуа не успел восстановиться к Эль Класико

Об этом сообщил главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти. А это значит, что Андрей Лунин, скорее всего, впервые сыграет в матче против "Барселоны". Для Лунина это может быть пятый матч в основе "Реала" подряд. Пока он только в одном поединке сумел не пропустить гол, в остальном соперник обязательно забивал по одному разу.

Эвертон потерпел второе поражение подряд

Виталий Миколенко вышел в старте на игру против "Тоттенхэма", но его команда на этот раз проиграла. После перерыва Кейн заработал пенальти и сам его реализовал, а затем Хейберг удвоил преимущество. Украинец отличился предупреждением. Шпоры догнали "Сити" в турнирной таблице, но горожане в воскресенье играют с "Ливерпулем". Также "Лестер" сыграл вничью с "Кристалл Пелас" (0:0) и оставил предпоследнее место, на дно упал "Ноттингем" после поражения от "Вулверхэмптона".

Аталанта вышла на ситуативное первое место

Команда из Бергамо без Руслана Малиновского, просидевшего всю игру на скамейке для запасных, обыграла на своем поле "Сассуоло". Гости забили первыми, но на 45-й Пашалич сравнял, а на 46-й Лукман забил победный. Три завоеванные очка позволили "Аталанте" обойти "Наполи", который сегодня сыграет с "Болоньей". Тем временем "Ювентус" выиграл дерби Турина благодаря голу Влаховича.

Атлетико выстрадал победу над Атлетиком

К игре в рамках 9-го тура эти команды подошли почти нога в ногу – команда из Бильбао опережала матрасников на один балл. При этом "Атлетик" демонстрирует явно более симпатичную игру. Вот и в этот раз команда Вальверде доминировала, но "Атлетико" есть "Атлетико". Три удара за игру, один в рамку – и есть победа 0:1. Эти три очка принес Антуан Гризманн, ставший на неделе полноценным игроком мадридского клуба. Также "Севилья" поднялась в середину турнирной таблицы благодаря победе над "Мальоркой" (0:1), а "Валенсия", несмотря на дубль Кавани, сыграла вничью с "Эльче" - 2:2.