Шахтер выиграл Классическое, Лунин сыграл в Эль-Классико. Главные новости за 16 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 16 октября

Начало самого ожидаемого матча чемпионата не поражало – "Шахтер" ждал ошибки, "Динамо" ничего не создавало. Наконец, на 29-й минуте Зубков открыл счет после подачи углового. Перед перерывом Траоре мог удвоить преимущество, но Нещерет парировал пенальти. Второй тайм начался с гола Ваната, но Мудрик почти мгновенно восстановил преимущество "Шахтера". А после того, как Забарный заработал прямую красную карточку, шансов у "Динамо" уже не было. Данило Сикан только поставил точку – 3:1 в пользу донецкого клуба, оторвавшегося от "Динамо" уже на семь очков.

Классическому предшествовал поединок, оказавшийся куда более драматичным. "Рух" стал первой украинской командой, которой удалось забить гол в ворота лидера – отметился Довгий. Но Артем Довбик реализовал пенальти, забив таким образом в своем седьмом матче подряд за днепровскую команду. Во втором тайме Таллес во второй раз вывел "Рух" вперед, на что "Днепр-1" ответил голом Гуцуляка. Львовяне как раз остались в меньшинстве после удаления Романа, а затем красную еще и Слюсарь заработал. Но даже вдевятером "Рух" едва не отобрал очки у фаворита. Не хватило полминуты – на 90+5-й Логинов забил третий гол и позволил "Днепру-1" сохранить единоличное лидерство.

Куртуа таки не восстановился, поэтому Андрей вышел в основе на игру против "Барселоны". Таким образом, он стал первым украинцем, сыгравшим в Эль Класико. Да еще победил. "Реал" в первом тайме обеспечил себе комфортное преимущество благодаря голам Бензема и Вальверде. После перерыва "Барселона" заиграла лучше и смогла один мяч отыграть – Торрес забил с паса Левандовского. Но дожать "Реал" каталонцам не удалось, более того сливочные закрепили преимущество – Родриго реализовал пенальти. 3:1 в пользу оторвавшегося на три очка "Реала".

В АПЛ тем временем "Ливерпуль" отбивался от атак "Манчестер Сити", и отбился таки – Холанд не забил. А вот Салах свой момент нашел – 1:0 в пользу "Ливерпуля", прервавшего серию из трех матчей без побед. Этим результатом также воспользовался "Арсенал", победивший "Лидс". Зинченко снова не играл, а единственный гол забил Букайо Сака. Канониры укрепили свое лидерство, они оторвались от "Сити" на четыре очка. Также "Челси" выиграл у "Астон Виллы" благодаря дублю Маунта, а МЮ сыграл вничью с "Ньюкаслом" – 0:0.

В Италии главный матч дня сыграли "Лацио" и "Удинезе". Но оба голов не забивали – 0:0. Этим воспользовался "Милан", обыгравший "Верону" 2:1, россонери поднялись на третье место. "Наполи" вернул себе первое место, одержав тяжелую победу над "Болоньей" - 3:2, а "Интер" улучшил положение благодаря спокойной победе над "Салернитаной" 2:0.

Интересные матчи были и в Бундеслиге. Лидер чемпионата – "Унион Берлин" – принимал "Боруссию" и победил 2:0 благодаря дублю Хаберера. Берлинцы продолжают лидировать, ближайшего преследователя опережают на четыре очка. На второе место вышла "Бавария", которая не оставила шансов "Фрайбургу". Гнабри, Чупо-Мотинг, Сане, Мане и Забитцер обеспечили мюнхенцам разгромную победу 5:0. "Бавария" обошла именно "Фрайбург".